Temps de Flors inaugura la fi de l'estat d'alarma a Catalunya

Poncelles atrafegades. Els voluntaris i voluntàries d'aquesta seixanta-sisena edició d'una de les cites més esperades de Girona van acabar ahir d'ultimar detalls perquè avui estigués tot a punt per rebre els visitants. Amb la fi de l'estat de l'alarma, es podrà allargar l'estada a la ciutat o, fins i tot, sopar a bars i restaurants.

Girona es va despertar ahir - l'últim dia abans d'encetar Temps de Flors «a cel obert»- amb voluntaris atrafegats per diferents punts de la ciutat, que anaven amunt i avall carretejant centenars de poncelles de colors i decoracions vàries.

Durant tota la jornada, es van dedicar a omplir els escenaris i ultimar els detalls, perquè avui ja estés tot llest per rebre els visitants. Uns assistents que, gràcies a la fi de l'estat d'alarma acabat d'estrenar, poden quedar-se a la ciutat fins l'hora que desitgin o, inclús, gaudir dels bars i restaurants de Girona de nit, abans de les 23 h.

Les mostres

El pont de les Peixateries Velles s'estava atapeint ahir de plantes diverses que li donen un aire salvatge. L'autora d'Invasió Natural, Mariona Coll, va explicar que el muntatge floral -que preparava amb amics i familiars- «recrea com seria el pont si s'hagués abandonat durant deu anys».

A la Catedral, una catifa d'herba verda recobreix la part dreta de les escales principals. Enguany, la mostra d'aquest punt tan emblemàtic és obra dels Amics de les Flors de Girona, una de les entitats organitzadores. «Sempre fèiem els espais interiors. Aquest any, com que s'ha de fer tot a l'exterior per la covid, ens hem ajuntat per fer les escales de la Catedral», va explicar Roser Corcoy, portaveu dels Amics de les Flors.

Corcoy va dir que el projecte Riuada, com l'han anomenat, representa «un riu de gespa que brolla del pou de la Catedral i recupera les mostres més emblemàtiques» que l'entitat havia fet per edicions anteriors.

«De l'últim dia sempre en diem ´el miracle', perquè sembla mentida que es pugui acabar a temps», va dir la portaveu. I va afegir: «En gran part és gràcies a la feina tan bona que fan les brigades municipals».

Quan es produeix el miracle

Avui, amb el miracle produït, es dona el tret de sortida a una nova edició de Temps de Flors, la seixanta-sisena; amb un format adaptat a la pandèmia, en què totes les exposicions són a l'aire lliure.

Temps de Flors «a cel obert» recull un total de noranta-dos projectes, repartits entre vuitanta-tres espais de nou barris: Barri Vell, Carme, Mercadal, Eixample, Sant Daniel, Fontajau, Sant Narcís, Devesa i Santa Eugènia.

Tots els punts decorats s'han integrat en un plànol, que proposa quatre rutes diferents per descobrir els projectes florals.

Homenatge a Josep Tarrés

L'acte inaugural -que se celebra als jardins dels Alemanys a les 11 h- s'ha plantejat com un homenatge al gironí Josep Tarrés, un dels impulsors i promotors de Temps de Flors, que va morir aquest abril als 91 anys. Als jardins, l'escriptor Narcís Sureda li dedicarà una breu glosa i l'actriu del grup Proscenium, Roser Massanas, una lectura.

PREPARATIUS d'aquesta seixanta-sisena edició de Temps de Flors, que s'allargarà fins diumenge 16 de maig. 1 Produint «el miracle» de la mostra «Riuada» a les escales de la Catedral. F

2 Una voluntària col·locant bé les flors. F

3 Omplint de colors les sabates de les escales de la Pera. F