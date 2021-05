Un bar del Barri Vell treu taules al carrer en senyal de protesta

El Cafè, un bar situat al carrer Ciutadans de Girona, va treure ahir les taules i cadires al mig del carrer com a senyal de protesta, complicant el pas en el primer cap de setmana de Temps de Flors. El propietari de l'establiment, Albert Portal, assegura que farà vaga de servei durant els propers dies. El bar estarà obert, però no atendrà cap client. Es tracta d'una protesta cap a l'Ajuntament de Girona, a qui Portal acusa de «manca d'empatia» per no acceptar-li la llicència temporal de terrassa per poder suplir la restricció d'aforament.

El juliol de l'any passat, El Cafè va decidir tancar portes davant la negativa de l'Ajuntament a una llicència temporal de terrassa. Al setembre va reobrir amb un nou concepte, però les diferents restriccions per contenir l'expansió de la pandèmia han seguit castigant el negoci. Per això, Portal va decidir aquesta setmana tornar a demanar el permís temporal. El propietari de l'establiment explica que divendres una tècnica va assegurar-li que a partir d'aquest cap de setmana podria treure entre dues o quatre taules a la terrassa, tot i això explica que ahir finalment li van tornar a declinar el permís. Raó per la qual Portal va decidir treure totes les taules i cadires davant del bar -que va haver de retirar al cap de mitja hora, quan la Policia Local va ordenar que ho fes. Portal, posteriorment, va col·locar una pissarra al carrer on atribuia la decisió a «motius polítics». L'Ajuntament respon que es tracta d'un tema de normatives.