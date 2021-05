Festa davant de l'ajuntament de Girona per celebrar la fi de l'estat d'alarma

Aproximadament un centenar de persones s'han congregat aquesta nit després de la mitjanit a la plaça del Vi de Girona per celebrar la fi de l'estat d'alarma que ha durat més de 15 mesos. Poc després de la fi del toc de queda, joves - i no tan joves - equipats amb alcohol i altaveus van fer seva la cèntrica plaça de la capital, sense respectar distàncies de seguretat, i molts sense mascareta.



"S'ha montat un cap d'any" comentava algun usuari de les xarxes socials.





Celebracions a la Plaça del Vi per la fi de l'estat d'alarma. https://t.co/9dY5UCfGI7 pic.twitter.com/oQb7DzYwE2 — Diari de Girona (@DiarideGirona) May 9, 2021

El director dels Mossos considera aquestes festes "intolerables"

El director general dels Mossos, Pere Ferrer, ha criticat el comportament d'aquells que amb la fi del toc de queda van participar d'aglomeracions i festes on no es complien les mesures contra la covid. "És intolerable, irresponsable i insolidari", ha manifestat a RAC1. Ferrer ha explicat que no s'han produït incidències greus però si concentracions de gent, principalment a Barcelona però també a Girona o Cambrils. Ha reprovat el comportament d'aquesta gent després d'un any "de molts patiments". Ha reconegut que són un col·lectiu "minoritari" i ha insistit que el que s'ha acabat és l'estat d'alarma i el toc de queda, però no la pandèmia. Ferrer ha reconegut "un punt de decepció" després de les imatges d'aquesta matinada.D'altra banda, Interior va constar també un augment de la mobilitat però ha assegurat que els controls, aproximadament un centenar, es van desenvolupar amb normalitat.Ferrer ha demanat a la ciutadania un punt més d'"autoresponsabilitat" en la fase actual de la pandèmia.