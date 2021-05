L'Eixample, convertit en un concurs obert als infants

Les flors d'enguany s'escampen per Girona en punts on fins ara no es deixaven veure. Un dels llocs on Temps de Flors emergirà per primer cop és a la plaça Miquel Santaló, en ple Eixample gironí. L'encarregada de donar-li vida ha estat l'Associació de Veïns (AV), que porta anys involucrada en el certamen, i que ha aprofitat l'oportunitat per promoure la participació dels infants i la dinamització dels comerços del barri. «Hem amagat 10 virus de la covid-19 en establiments del barri, i també a l'Hort de les Adoratrius -l'espai decorat per l'AV-», explica la responsable de Temps de Flors de l'AV Eixample, Amèlia González. Les úniques pistes que tindran els infants seran el llistat de carrers on hauran de buscar les botigues (publicada a la seva pàgina web), i també en els aparadors dels comerços, on hi haurà un virus que els identifica. Entre els infants que hagin trobat els deu virus, se sortejarà un lot de regals. «Les botigues s'han bolcat amb el projecte, estan encantades», afirma González. I és que aquest any, en què els negocis s'han vist profundament tocats per l'impacte de la pandèmia, «vam pensar en aprofitar per incentivar el comerç», apunta l'organitzadora.

La gimcana, oberta a tots els menors de 12 anys, s'ha creat en col·laboració amb dues escoles del barri: el col·legi Verd i el col·legi Doctor Masmitjà. Allà ja han repartit les bases amb els alumnes. No és el primer cop que construeixen un projecte comú amb aquests dos centres educatius. De fet, des de l'AV, aquesta serà la quarta edició de l'exposició floral en què uneixen esforços amb les escoles. González recorda que, en les altres ocasions, els nens i nenes ajudaven a elaborar l'espai floral que tenien assignat, ocupant-se d'algunes de les tasques. «Aquest any no es pot fer», diu González, i això els ha portat a innovar amb aquest joc participatiu.

Estendre les flors a nous espais

L'Associació de Veïns celebra que la mostra ompli diversos racons del barri de l'Eixample, així com també que el protagonisme del Temps de Flors s'estengui per tota la ciutat.

«Fa anys que dèiem a l'Ajuntament que la mostra s'ha de descentralitzar, és una cosa que els mateixos veïns del Barri Vell demanaven», manifesta González, que considera «fantàstic i necessari» que un esdeveniment que «forma part de la nostra cultura s'estengui per tot Girona», subratlla.