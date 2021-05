Temps de Flors omple el Barri Vell en l'últim respir de l'estat d'alarma

Alegria desfermada la que es respirava ahir al matí als carrers del centre de Girona en les darreres hores de l'estat d'alarma. En un dissabte calorós i amb temps plenament primaveral, milers de ciutadans no van dubtar a celebrar una de les cites ineludibles de la ciutat: el festival Temps de Flors. Després de la cancel·lació de l'any passat, a conseqüència de la pandèmia, les ganes de tornar a veure les flors decorant les escales de la Catedral de Girona o els Jardins dels Alemanys es van fer notar des de bon matí al Barri Vell.

Es pot dir que enguany Girona celebra més aviat una edició descafeïnada del festival. Tots els muntatges -un total de 90 en 83 espais- es troben a l'exterior i espais emblemàtics com els Banys Àrabs es troben tancats. Amb tot, i per evitar cap classe d'aglomeració, els accessos al Barri Vell estan delimitats, amb entrades i sortides i un bon grapat de voluntaris donant indicacions de seguretat. No obstant això, els visitants que ahir es van decidir a fer un tomb per la ciutat van poder tornar a sentir aquell esperit característic de la cita floral, que enguany celebra la seva 65a edició.

Després de la fi del confinament comarcal, Girona va tornar a rebre una important allau de visitants vinguts de fora. Com és habitual, molts barcelonins van voler aprofitar el dia assolellat per agafar el tren i desplaçar-se a la ciutat per gaudir de les flors i l'encant del centre històric. Aquest fet es deixava notar amb claredat a mig matí si un passava pels voltants de l'estació de la Renfe.

Al llarg del dissabte la ciutat semblava respirar un aire molt diferent del dels últims mesos. Si no fos per les mascaretes, la multitud de gent que circulava per la Rambla de la Llibertat o els carrers Nou, Santa Clara, Ciutadans, Ballesteries i La Força feien pensar en aquella normalitat dels temps prepandèmia. Tot i això, un ampli desplegament d'agents de la Policia Municipal en diversos punts, així com els controls d'accés situats pel Barri Vell, demostraven que l'Ajuntament de Girona s'ha pres seriosament la seguretat. Quan se supera l'aforament màxim de 10.000 persones, els accessos es tanquen al públic. El primer tancament es va dur a terme al migdia, coincidint amb un dels pics d'afluència.

Homenatge a Josep Tarrés

L'acte d'inauguració de Temps de Flors acostuma a comptar cada any amb un pregó. Enguany, però, la ciutat ha volgut retre homenatge a Josep Tarrés, un dels fundadors del certamen, que va morir fa tot just uns dies. En un acte celebrat als jardins dels Alemanys ahir al matí, l'escriptor Narcís Sureda va llegir una breu glosa i l'actriu del grup Proscenium Roser Massanas va llegir un seguit de textos, incloent cinc poemes del mateix Josep Tarrés.

L'homenatge a Tarrés, que va servir per donar el tret de sortida a una mostra floral que s'allargarà com és habitual una setmana,

va comptar amb la presència de diversos regidors del consistori gironí a més de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs; el conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Ramon Tremosa; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el bisbe de Girona, Francesc Pardo; i el rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi. En el seu discurs final, l'alcaldessa de Girona Marta Madrenas va posar en valor el llegat Tarrés per la ciutat i va convidar els ciutadans a «gaudir amb responsabilitat» perquè «la pandèmia encara no ha acabat».