La FPdGi preveu una cerimònia d'entrega de premis "híbrida" amb celebració "doble" el mes de juny

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) preveu celebrar la cerimònia d'entrega de premis "abans de les vacances d'estiu", és a dir, el mes de juny o, a tot estirar, "abans d'acabar l'any" i ho farà en un format "híbrid". La directora general, Mònica Margarit, ha explicat que estan estudiant quins espais podrien acollir un acte d'aquestes característiques, on hi puguin assistir a més dels premiats, els patrons i el jurat. De moment, però, no ha concretat lloc però ha insistit que serà "a Catalunya". També ha avançat que la celebració serà "doble" perquè a banda dels premiats d'aquest 2021 també s'entregaran els guardons als premiats de l'edició del 2020, que es va haver de suspendre per la pandèmia.

Margarit ho ha anunciat el dia que s'ha concedit el premi FPdGi Internacional a l'emprenedor Juan David Aristizábal Ospina.