El ple de l'Ajuntament de Girona va aprovar ahir el Pla Especial necessari per avançar en la construcció de l'institut Ermessenda a l'edifici de l'antiga fàbrica Simon, a la carretera Barcelona. Aquest pla assigna l'ús educatiu al terreny i estableix les condicions per a la construcció del nou centre -unes obres a càrrec del Departament d'Educació. També s'hi inclouen requisits per a l'adequada protecció contra la contaminació acústica, ja que la parcel·la té el trànsit de la carretera Barcelona a una banda, i a l'altra, la via fèrria. I, a més, s'hi contemplen dues possibilitats: que l'activitat del nou institut comenci un cop acabin les obres o bé quan s'hagin executat les condicions urbanístiques i serveis necessaris, com l'arranjament de la vorera o d'un aparcament de bicicletes. Ho va exposar ahir el regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, en el ple.

El punt va ser aprovat per majoria absoluta, però va rebre l'abstenció de Guanyem. El regidor Pere Albertí va criticar que «és un capítol més» de la «història interminable» d'aquest nou institut, que va amb molts anys de retard - va néixer l'any 2014. Però, sobretot, va recriminar que l'Ajuntament estigui pagant un lloguer anual d'uns 80.000 euros per fer ús del local del Bisbat de Girona on des del principi funciona part del centre docent mentre no es construeix la seu definitiva. Albertí va estimar que «fins ara, el cost a les arques municipals ha estat d'uns 700.000 euros». I consideren que el cost no l'ha d'assumir el consistori, sinó el Departament d'Educació, que és el titular de les competències. El PSC també va retreure que aquests pagaments no vagin a càrrec d'Educació, i va criticar la «tramitació complexa» per fer el nou institut, que alenteix els tràmits de la seva construcció. El socialista, Joan Antoni Balbin, va alertar que la lentitud impedeix respondre a la «pressió poblacional» actual que fan necessari l'institut.

La gossera comarcal, tombada

El que no va prosperar ahir al ple va ser la construcció del Centre d'Acollida d'Animals del Consell Comarcal del Gironès. Com va avançar Diari de Girona, l'Ajuntament gironí havia ofert al consell un terreny, situat al sector est, que reunia els requisits per construir el centre, que tant govern com oposició van coincidir a qualificar de necessari. L'eina per permetre l'aixecament de l'equip en aquella ubicació municipal era un conveni entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal. Però les abstencions de Guanyem, el PSC i Ciutadans en la votació d'aquest conveni van impedir la majoria absoluta necessària per aprovar-lo.

L'oposició ho va justificar criticant que «condiciona un possible futur desenvolupament d'aquest sector de la ciutat», com va defensar la regidora de Guanyem, Laia Pèlach. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, també mostrava dubtes sobre la ubicació, ja que «la zona est requeria altres serveis públics» i la gossera «no reverteix en favor del barri». A més, Paneque va dir que la dimensió era massa petita, i per això calia buscar una ubicació alternativa. El regidor de Medi Ambient, Martí Terés, va rebatre que el terreny no és urbanitzable i per tant «no hipoteca el futur del sector est». A més, Terés va afirmar que l'espai «no va sobrat, però és suficient» i que, al Consell Comarcal, Quart es va oferir a ampliar-lo per la seva banda (el terreny és limítrof) si cal en un futur.