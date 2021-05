L'oposició de Girona tomba la construcció de la nova gossera, projectada a la zona Est

La construcció de la nova gossera a Girona haurà d'esperar després que l'oposició hagi tombat la proposta del govern local de situar-la a la zona Est de la ciutat. L'abstenció de Cs, PSC i Guanyem Girona ha evitat que el projecte tiri endavant. El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha lamentat el posicionament de l'oposició després que el Consell Comarcal del Gironès valorés els terrenys plantejats com la ubicació "ideal" per aquest servei. Guanyem i PSC han coincidit en veure una "necessitat" desencallar aquest equipament, però no veuen clara la ubicació proposada i per això han demanat estudiar alternatives. Les dues formacions també han criticat que el govern local no els hagi donat suficient marge de temps per buscar un acord.