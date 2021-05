Temps de Flors esgota l'AVE

De gom a gom. Persones d'arreu del territori català s'han desplaçat a Girona aquest cap de setmana per veure l'edició Temps de Flors «a cel obert», després que l'any passat no es pogués celebrar el festival floral pels efectes de la pandèmia de la covid-19. La majoria de visitants que han posat els peus a la capital gironina venien des de Barcelona i l'àrea metropolitana. Un fet que ha provocat que els bitllets d'AVE s'acabessin. La calor i el bon temps han marcat les dues primeres jornades, amb temperatures de més de vint graus; avui, s'espera pluja.

Aquest cap de setmana, el centre de Girona s'ha omplert de visitants que recorrien els carrers del Barri Vell de forma força ordenada, tot i la gran afluència de gent que es va desplaçar a la ciutat des de diferents punts del territori català.

Els més metòdics seguien fil per randa els números del mapa de Temps de Flors, per no perdre's cap punt de les noranta-dues mostres d'aquesta seixanta-sisena edició, repartides entre vuitanta-tres espais. D'altres, simplement deambulaven a la recerca de projectes enmig del bullici controlat de gent.

De gom a gom

Les novetats de l'edició d'enguany passen per celebrar-se, per primer cop, completament a l'exterior -Temps de Flors «a cel obert»- i per estar repartit per nou barris de Girona: Barri Vell, Carme, Mercadal, Eixample, Sant Daniel, Fontajau, Devesa, Sant Narcís i Santa Eugènia. Tot pensat per descongestionar espais i vetllar per minimitzar el risc de contagi, en una de les cites més populars de la ciutat.

La majoria d'assistents, tot i el desplegament a zones més perifèriques, van escollir passejar pel Barri Vell, on es concentren la majoria d'exposicions. L'accés a la zona està controlat per vuit punts d'accés: quatre d'entrada i quatre de sortida.

Visites de 10 a 21 h

Ahir, concretament a les 10 h del matí -que és quan comença l'exposició cada dia fins al 16 de maig-, es van obrir aquests punts d'accés al centre històric. I a les 21 h es van tancar.

Berta Torroella, que treballa per Temps de Flors controlant l'aforament, estava a les dotze del migdia a l'entrada de la pujada de Sant Feliu. «Ara és el moment en què hi ha més gent. Els deixem entrar de vint en vint, perquè no se saturi el recinte», va explicar.

Al seu costat, una altra noia anava comptant la gent que entrava per aquell punt. I el mateix es feia en els altres tres portals d'entrada i quatre de sortida. L'aforament total s'anava repassant cada hora, per assegurar que no s'excedia el màxim fixat de 10.000 persones dins del perímetre simultàniament. «Si s'arriba al màxim, tanquem», va dir Torroella.

Tot i que en aquests punts es formaven cues força llargues, eren «àgils» i amb només cinc o deu minuts d'espera podies entrar.

Uns metres més enllà, una parella contemplava la mostra Cubs de textures, instal·lada a la plaça dels Jurats amb caixes vermelles congregades al mig de l'espai que custodiaven diferents tipus de flors. Fe Pada i Fernando Garcia s'hi havien desplaçat des de Barcelona, com tants i tants altres, per veure per primera vegada el festival de Temps de Flors. «Ens està agradant molt», va compartir la parella, que feia unes dues hores que havia arribat a Girona.

Al passeig Arqueològic, la Gemma Jordà havia vingut des de Granollers amb un grup d'amics que s'havien dispersat veient les diferents mostres que es concentraven als jardins. Jordà va confessar que Temps de Flors li «agrada molt» i s'hi acosta gairebé cada any.

Jordà, que està vinculada amb el sector artístic, va compartir quin projecte era el seu preferit fins al moment: Cicles, ubicat als jardins del Doctor Figueres. «Expressa molt bé el cicle de la vida, el de les estacions de l'any i, inclús, les emocions humanes: intenses al principi i que es van apagant», va dir.

Sobre la nova distribució i les quatre rutes proposades, va dir: «Intentarem veure el màxim que puguem, però crec que només tindrem temps de fer el Barri Vell».

Bitllets esgotats

A un altre indret del recorregut, concretament a les escales de la Catedral, tres amics que també venien de Barcelona, Laia Aleu, Aina Font i Sergio Martos, havien aconseguit bitllet d'AVE d'anada, però marxaven amb un tren regional «perquè s'havien esgotat els bitllets» de l'opció més ràpida. «Ho vam mirar dimecres i hi havia trens, però divendres ja no quedava res», van dir.

I de fet, aquesta va ser una «problemàtica» amb la qual es van trobar molts barcelonins i residents a l'àrea metropolitana que volien veure Temps de Flors aquest cap de setmana.

Cues per dinar

A l'hora de dinar, el munt de visitants van haver de tornar a fer cua; aquest cop davant dels bars i restaurants més propers, que estaven tots oberts, amb les terrasses plenes. Gràcies a Temps de Flors van poder omplir els calaixos, després de tant temps a la corda fluixa per culpa de les restriccions per la pandèmia.

Durant tota la jornada d'ahir, igual que la de dissabte, les temperatures a la capital gironina van ser força altes -per sobre dels vint graus. Un cap de setmana de molt sol i de xafogor, abans d'un dilluns com avui en què s'espera pluja.