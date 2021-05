Temps de Flors rep unes 73.000 persones durant el primer cap de setmana

El barri Vell de Girona va rebre aquest cap de setmana passat 73.000 visitants -35.000 el dissabte i 38.000 el diumenge- amb motiu de la mostra Temps de Flors, segons ha detallat aquest dilluns l'alcaldessa Marta Madrenas.

Madrenas ha destacat "l'èxit" d'una cita que es perllongarà fins diumenge que ve i que té com a segon objectiu, després de salvaguardar la salut de les persones, la recuperació del dinamisme econòmic.

"Ahir es veien carrers plens de persones amb bosses i terrasses plenes", ha manifestat l'alcaldessa, per a qui el tancament durant deu minuts el cap de setmana del barri Vell -es va assolir el màxim de 10.000 persones d'aforament- és una prova que, des de l'ajuntament, es prenen "molt seriosament" les mesures sanitàries.

Marta Madrenas, que va visitar la mostra dissabte al costat de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha acudit aquest dilluns a la presentació d'un dels muntatges del Temps de Flors, titulat "Tot anirà bé" i del qual és responsable CaixaBank.

Una altra entitat financera que participa en la cita és el BBVA, que ha decorat la plaça Marquès de Camps amb "Arrelats", un homenatge a l'arbre i una crida a respectar el medi ambient.

Temps de Flors compta aquest any amb 90 muntatges florals, tots a l'aire lliure per la crisi sanitària i repartits per nou barris gironins.