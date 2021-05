Toc de sirenes al parc de Bombers de Girona per donar suport als operadors de la sala de control de la Regió d'Emergències de Girona. Aquesta acció reivindicativa es va realitzar ahir a les dotze del migdia i es repetirà aquesta setmana a tots els parcs de Catalunya.

El col·lectiu de Tècnics i tècniques operadores de les sales de control (TEOC) han engegat mobilitzacions per tal que la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) se'ls escolti i tingui en compte les seves reivindicacions i la seva situació de «precarietat laboral».

Com va avançar Diari de Girona a principis d'any, es tracta d'un col·lectiu que assegura haver-se quedat amb una situació «precària» perquè per torn només són dues persones, quan, en canvi, gestionen les emergències de tota la Regió d'Emergències de Girona.

Ahir, els tècnics de la Sala de control de Girona, que està ubicada a l'antic hospital Santa Caterina, es van traslladar fins al parc de Bombers de Girona, on el cos d'emergències -que els dona suport- va fer sonar les sirenes de tots els vehicles durant minuts. També van desplegar una pancarta i Bombers i tècnics es van posar al seu darrere per dir «prou a la precarietat dels operadors dels Bombers», com deia el cartell.

Per explicar les seves reivindicacions, que s'estenen a tot Catalunya, ja que el col·lectiu va tot a una, han elaborat un manifest sota el títol «Manifest TEOCs en lluita», on manifesten la situació «precària» amb la qual es troben.

Entre les reivindicacions hi ha la necessitat de personal i recorden que són «imprescindibles» per gestionar les emergències i que sovint es troben, amb simultaneïtat de serveis. Una de les operadores de Girona, Raquel, va destacar que «passem de zero a tenir quatre o cinc serveis. Moltes vegades es fixen en dades del nombre de serveis i no amb la durabilitat i la complexitat». Aquesta situació sovint se'ls fa insostenible, assegura la portaveu, perquè són dues persones per torn.

Integrar-se a Bombers

A banda, el col·lectiu reclama pertànyer al cos de Bombers, perquè afirma que no poden seguir essent personal laboral. Perquè, en canvi, són un personal operatiu que gestiona les emergències i, per tant, també els efectius que es destinen a cada servei, les seves necessitats, entre d'altres.

Un altra de les operadores, Manoli, va explicar que tenen «una borsa d'interins des del 2009, no s'ha resolt aquest interinatge, portem cap a 12 anys sense convocar les places i privant-nos de poder assolir la plaça i des del 2000 treballant al mateix lloc. Hi ha gent que fa 20 anys que no s'ha donat l'oportunitat de poder-se presentar» a unes oposicions.

Unes places que ara el Govern ?quan estigui format? té la intenció de convocar però que es trobarà amb la situació, com diu Raquel que els TEOCs són «una plantilla amb personal que s'ha professionalitzat de forma específica en aquesta feina i de la nit al dia amb el risc que córrer gent d'una mitjana d'edat que es pot trobar al carrer, quan ells no són els que han de patir la deixades de l'administració».

Noves incorporacions

Una de les demandes són noves incorporacions de tècnics a les sales, un fet que el projecte Bombers 2020-25 preveu i que servirà per tenir 34 operadors més a Catalunya ?un per torn a Girona». Però que segons, la portaveu dels tècnics «s'incorporen sota el parany de la campanya forestal, per tant, quan acabin aquestes contractacions que venen amb fons europeu ningú ens garanteix que aquest personal tinguin continuïtat, volem assegurar-nos que es dimensionin les sales amb el personal que cal i també dignificar el col·lectiu», ressalta Raquel.