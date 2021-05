Una família intoxicada a Sant Julià per la mala combustió d'una caldera

Una família va resultar intoxicada per monòxid ahir de matinada per la mala combustió d'una caldera a Sant Julià de Ramis. Concretament, quatre persones van resultar ferides de poca gravetat, entre elles un menor d'edat. La parella i els seus dos fills -de 18 i 15 anys- van ser evacuats pel SEM amb ambulàncies fins a l'hospital de Palamós.

Els Bombers, per la seva banda, van revisar i ventilar l'habitatge. També van precintar la caldera i també la d'un altre pis del mateix bloc on es va detectar que patia una mala combustió. El monòxid de carboni pot ser molt perillós i pot acabar fins i tot amb la mort. Sovint els primers símptomes d'intoxicació són marejos, mal de cap i molt malestar.

En el cas de Sant Julià de Ramis, el succés es va desencadenar cap a dos quarts de dues de la matinada, al número 1 del carrer Can Mates. Els Bombers s'hi van desplaçar amb el SEM, ja que estava atentent una família amb clars símptomes d'haver inhalat monòxid de carboni.

Un cop a l'edifici, els Bombers van revisar l'habitatge, ubicat a la segona planta, i van comprovar que, efectivament, la caldera no cremava bé i per això la van parar i van ventilar el pis.

Un segon aparell

Alhora, els efectius d'extinció d'incendis també van revisar la resta de pisos del bloc i van detectar que en el mateix edifici hi havia una altra caldera que no funcionava correctament. Per aquest motiu van precintar els aparells i van tancar els comptadors d'ambdós pisos.

El SEM, per la seva banda, que va enviar quatre ambulàncies al lloc dels fets, va atendre els quatre intoxicats, que van resultar ferits de poca gravetat, i els va evacuar amb ambulància a l'hospital comarcal de Palamós, on hi ha una cambra hiperbàrica.