Obrir Girona sortejarà 100 entrades del concert de Manel a la Mirona entre el personal sanitari com a "agraïment"

El Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), a través de la iniciativa Obrir Girona, sortejarà entre el personal sanitari un centenar de les 1.000 entrades per al concert que Manel farà a la Mirona de Salt el 21 de maig. Amb aquesta iniciativa, a banda de retre "homenatge" al sector cultural, es vol que el concert sigui també una senyal "d'agraïment" al col·lectiu per "tot l'esforç que ha fet durant la pandèmia". Els que vulguin participar-hi ho podran fer a través d'un formulari que s'ha publicat a les xarxes socials d'Obrir Girona i el CBCat. Els interessats s'hi podran inscriure sols o amb un acompanyant sempre amb la condicions que tots dos siguin personal sanitari o treballin en un centre de salut.

El formulari estarà obert fins aquest dimecres a les nou del matí. L'actuació es farà amb els assistents a peu dret i sense distàncies de seguretat.

El concert forma part de la iniciativa Obrir Girona, l'estudi clínic impulsat pel CBCat que té com a objectiu provar un model de passis digitals de tests i vacunació, creant espais MBCC (Molt Baixa Capacitat de Contagi) per tal de poder fer una reobertura segura i controlada de la ciutat, reactivant així algunes activitats i esdeveniments aturats per la pandèmia. Aquest estudi clínic el duu a terme un grup d'investigadors de l'Institut Universitari d'Investigació d'Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol.

Tothom que vulgui participar en qualsevol esdeveniment d'Obrir Girona s'ha de descarregar l'aplicació gratuïta de certificats digitals ICC AOKpass, on ha de crear un perfil i un certificat, que posteriorment caldrà validar a qualsevol de les més de trenta farmàcies participants. Es pot fer a través de tres sistemes: si ha estat vacunat, haurà de portar el certificat de vacunació; si ha passat el virus, haurà de portar una PCR positiva de fa més de quinze dies, i si no es troba en cap d'aquests dos casos, es podrà fer un test d'antígens a la mateixa farmàcia. En cas de ser negatiu, l'acreditarà com a persona MBCC i, per tant, apta per accedir als esdeveniments d'Obrir Girona.

Els passis tenen una durada de fins a sis mesos en cas de vacunats, tres en cas d'haver passat recentment la Covid i 36 hores per aquelles persones que s'hagin fet el test d'antígens. Aquest procediment té un cost d'entre 2,5 i 8,5 €, depenent de la modalitat del certificat.