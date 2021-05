La restauració de Girona omple els calaixos per Temps de Flors

Pètals que omplen calaixos. Aquestes primeres tres jornades de Temps de Flors «a cel obert» han fet que molts hotels, bars i restaurants estiguin contents amb el volum de clients que tenen, gràcies a les mostres florals repartides -per primer cop- per nou barris de la ciutat. Però no tot són flors i violes, ni tots els negocis se'n beneficien igual. De fet, les botigues de roba diuen que troben a faltar «els turistes francesos» perquè eren els que més gastaven en els productes que ofereixen.

Les primeres tres jornades de Temps de Flors han acostat a Girona molts visitants de diferents punts de Catalunya, sobretot durant el cap de setmana. La seva presència a la ciutat, ha impactat positivament els negocis que tan malament ho estan passant per culpa de les restriccions per la pandèmia de la covid-19.

L'hostaleria és un dels sectors que més beneficiat n'ha sortit. La majoria de propietaris de bars i restaurants estan contents amb la primera entomada d'aquest Temps de Flors ´a cel obert'.

Tant dissabte com diumenge, aquests establiments van poder aprofitar el bon temps i omplir el 100% de les terrasses -sobretot les cèntriques o properes al barri vell- i completar també el 30% d'aforament permès a l'interior.

Dissabte, per les últimes restriccions imposades per l'estat d'alarma, van haver de tancar a les 5 de la tarda, després d'haver fet un parell de torns per dinar. Diumenge, van omplir també aforaments de nit, durant els primers sopars.

Josep Carreras, president de l'Associació d'Hostaleria de Girona (AHG), va explicar que gràcies al nou model repartit per nou barris de la ciutat, «l'impacte econòmic -també- s'ha repartit més» i escampat lluny del Barri Vell, on s'han seguit concentrant bona part de les persones pel gran nombre de mostres florals que acumula l'espai.

Els hotels també estan contents amb l'impacte que està tenint Temps de Flors i les reserves de pernoctacions a les habitacions de què disposen. Segons dades de l'Associació d'Hostaleria de Girona, dissabte es va arribar a un 70% d'ocupació als hotels de la ciutat.

En aquesta línia, l'hotel Condal -ubicat al carrer de Joan Maragall- va omplir dissabte trenta de les trenta-vuit habitacions de què disposa. Tant divendres com diumenge i dilluns, va arribar a omplir al voltant de vint habitacions. Mònica Capdevila, directora d'aquest allotjament, va dir que Temps de Flors els està ajudant a «remuntar econòmicament» perquè últimament es movien entorn de les deu reserves el cap de setmana.

Els bars i cafès també estan satisfets amb els calaixos que estan fent aquests dies. Mònica Álvarez, propietària de La Màquina del Pa, va explicar que han obert tot el cap de setmana i ha estat «un èxit». «Dissabte hi va haver moltíssima gent», va dir. Tot i que considera que el volum de clients ha estat molt més alt que un cap de setmana normal, creu que ha estat «una mica menor al d'altres Temps de Flors». Tot i això, el pronòstic és bo i assegura que tornaran a obrir el següent cap de setmana.

No tot són flors i violes

Però no tot són flors i violes. Tot i que els allotjaments i els serveis de menjar han estat a vessar de clientela, no ha passat el mateix amb altres tipus de negocis.

Algunes botigues de decoració properes al centre, per exemple, van compartir que només han obert dissabte; com que van fer poques vendes, van decidir descansar el diumenge. Ahir tornaven a la càrrega amb l'esperança que la situació es reverteixi.

Un escenari similar és el que van viure les botigues de roba del carrer Santa Clara. Una dependenta d'un d'aquests comerços va explicar que també havien decidit tancar diumenge, per les poques compres que es van produir al seu local el dia anterior. «Estem notant molt la falta de turistes francesos», va dir. I va afegir que aquests solien aprofitar el viatge a Girona per Temps de Flors, per gastar en roba.

Sònia Santamaria, treballadora de la botiga de roba Som Sis, va reforçar la impressió de la primera. «Dissabte va ser el dia fort, però molt lluny d'altres anys». Santamaria va atribuir el poc negoci als «ànims de la gent per la pandèmia».

Falta la flor de lis

Aquesta falta de turistes francesos també es va notar en la restauració i els hotels, perquè molts s'omplien gràcies als autocars que travessaven la frontera per no perdre's cap mostra. I, tot i que la majoria van obrir, alguns restauradors van decidir no fer-ho, per «por». Carreras va explicar que ja els ha passat algun cop que han «omplert de cambres frigorífiques i, quan estaven a punt, han hagut de tancar. No es fien de les noves mesures; han canviat massa vegades i molts tenen una economia molt fràgil, ara mateix», va dir el president de l'AHG.

La majoria de negocis coincideixen en posar totes les expectatives en els dies que queden i, sobretot, en el pròxim cap de setmana. El sector de l'hostaleria, basant-se en les reserves als hotels, creu que rebran més visitants pel tancament de l'edició. Faltarà veure si la pluja, que s'espera entre setmana, s'atura i torna a lluir el sol amb força, com ho va fer tant dissabte com diumenge.

l'impacte econòmic. Temps de Flors està fent que molts catalans es desplacin a Girona per veure les exposicions i reactivin l'economia de la ciutat. 1 Visitants prenent alguna cosa a la plaça del Correu Vell.

2 CaixaBank, un dels principals patrocinadors de l'edició, participa amb «Tot anirà bé».

3 Les terrasses de la Rambla, plenes. F