Vilablareix té moltes ganes de gaudir

Amb el lema «Vilablareix Gaudeix», del 7 al 16 de maig s'han programat diverses activitats culturals dirigides a públic de totes les edats i que inclouen activitats familiars, concerts, sardanes i tallers, entre d'altres. Realment hi ha ganes de gaudir després de dies i dies de contenció per culpa de la pandèmia.

No és com a tal una festa major, però des de l'Ajuntament de Vilablareix s'ha decidit tirar endavant un programa festiu. Per poder participar-hi cal una inscripció prèvia per a totes les activitats. Qui hi estigui interessat s'ha d'inscriure a l'agenda del web www.vilablareix.cat.

Judit Auguet, regidora de Joventut i Festes de Vilablareix, s'ha mostrat satisfeta de com ha quedat finalment el programa d'actes després d'haver-se de «reinventar». Auguet diu que l'esperit és que tots els veïns, famílies i gent gran que «tenen moltes ganes d'esbargir-se» trobin una oferta cultural adaptada a la normativa sanitària amb distàncies, gel i registres i puguin gaudir al màxim. Vilablareix també s'ha volgut mostrar al costat dels grups musicals de casa nostra i que per culpa de la pandèmia han vist com s'han quedat pràcticament sense contractació. Són grups queja estaven emparaulats l'any passat però llavors no es va poder fer la festa major. «No podrem ballar però sí escoltar-los» amb l'esperit que l'any vinent tot torni a la normalitat, afirma Auguet.