A DIARI DE GIRONA continuem evolucionant per a adaptar-nos a les noves demandes de l'entorn digital per a oferir-te el millor periodisme local. La nostra edició digital estrena un nou disseny pensat per a tenir la millor experiència de navegació, adaptant-la a cada dispositiu i posant especial èmfasi en la navegació mòbil. En definitiva, un disseny més modern i amb una estètica més atractiva i actual.

Amb una nova estructura modular aconseguim un millor equilibri entre la informació i la resta d'elements que configuren cadascuna de les pàgines, la qual cosa -juntament amb una nova tipografia- permet una millor experiència de lectura, així com la possibilitat d'oferir més qualitat i espai per a les fotografies i els vídeos.

La informació de Girona i les seves comarques continuen sent la nostra base i adquireix encara major rellevància. Els continguts de proximitat es complementen amb tota mena d'informació i serveis amb els quals esperem continuar reforçant el lideratge indiscutible que defineix DIARI DE GIRONA en tots els suports digitals.

També hem renovat les obertures informatives amb les quals cobrim els grans temes del dia i la zona de tendències en la qual pots trobar informació d'última hora, serveis i opinió.

A més, el disseny dels mòduls temàtics de cada secció, es modernitza i es fa més visual. Aquests mòduls, situats en la part inferior de la portada de la web, giren segons la urgència informativa i les preferències dels usuaris, ofereixen d'un cop d'ull els continguts més importants del dia ordenats i estructurats: economia, informació local i nacional, cultura, salut, vida i estil, gent, gastronomia.

En una aposta clara per potenciar als nostres equips capdavanters hem creat espais de consum propis per al Girona FC i per a l'UNI GIRONA.

Els elements multimèdia adquireixen un protagonisme especial en la web amb noves galeries de fotos i sobretot amb una major producció de vídeo.

La nostra intenció és que els lectors puguin trobar i gaudir de la lectura i la visualització de notícies, l'opinió, les galeries i els vídeos a través d'una navegació en la qual la publicitat s'integra de manera natural.

El nou disseny és únicament la part més visible d'una completa renovació tecnològica que ens permet reforçar el nostre compromís amb els lectors i amb el periodisme de qualitat amb el que compta tot l'equip de redactors de DIARI DE GIRONA.

Amb aquest pas, iniciem un procés de millora contínua en l'experiència d'usuari, un procés d'incorporació de nous serveis i funcionalitats, un procés que arribarà a oferir a cada lector els continguts i els serveis de proximitat que li siguin més rellevants.