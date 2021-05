L'escola de Font de la Pólvora s'ha convertit aquesta setmana en un escenari per on desfilaran artistes de diverses disciplines i els alumnes es converteixen en espectadors actius. L'objectiu és fomentar la creativitat dels infants i també contribuir a la renovació pedagògica per part dels mestres. El centre de Font de la Pólvora s'ha concentrat en mostrar als alumnes quatre maneres diferents de veure la llum. D'aquesta manera, els nens han assistit a un taller d'ombres xines o un altre de com pintar a través d'un projector interactiu.

El projecte s'emmarca en les escoles tàndem que organitza des de fa deu anys la Fundació Catalunya la Pedrera amb la col·laboració de la Fundació Ciutat Invisible.