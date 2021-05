L’Ajuntament de Girona, a través del Centre Jove de Salut, ha organitzat un «escape room» per treballar amb els nois i noies diferents temes de salut. L’activitat, que tindrà lloc del 17 al 21 de maig en diferents grups i que porta per nom «Endinsa’t a la teva salut», pretén donar a conèixer aquest equipament com a recurs municipal dirigit als joves de la ciutat. També es busca que els nois i noies preguin consciència de la seva autoresponsabilitat en les decisions que prenen en relació amb la salut i reflexionar sobre la importància de la prevenció.

L’activitat és un recorregut per diferents espais del Centre Jove de Salut i el seu entorn. A través de propostes vivencials i participatives, els i les joves comprendran els diferents àmbits de la salut i treballaran aspectes lligats amb la sexualitat, la gestió emocional i les addiccions. Amb aquesta experiència aprendran què poden trobar en un servei com aquest i en quins moments el poden utilitzar.

«Ara més que mai és important centrar esforços en tots els temes de salut entre el jovent, oferint espais de reflexió d’una forma lúdica i fàcil perquè els arribi», assegura per la regidora de Joventut, Annabel Moya. Les inscripcions es poden realitzar a partir del formulari dels recursos educatius.