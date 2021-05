L’Ajuntament de Girona ha fet un reconeixement aquest migdia a diverses entitats i persones a títol individual que van fer tasques de voluntariat durant la pandèmia per la COVID-19, cuinant i portant menjar a les persones necessitades que s’allotjaven primer al Pavelló Municipal de Palau II i, després, al Palau de Fires.

Concretament, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha rebut al Saló de Descans del Teatre Municipal les persones representants de les entitats Siraj i Associació de Dones pel Diàleg Intercultural de Pont Major, del moviment Mujeres Diversas i 21 ciutadans i ciutadanes que també van oferir-se com a persones voluntàries, per agrair-los la col·laboració.

La trobada ha estat al mateix temps una ocasió per celebrar el final del ramadà. Per això durant l’acte les entitats han lliurat a l’alcaldessa de la ciutat i als representants polítics presents a l’acte una figura de la deessa Istar acompanyada amb aliments dolços i salats cuinats per les mateixes organitzacions, i han fet la lectura d’una carta que explica la importància del ramadà en la seva cultura.

“Girona és ciutat acollidora, i ho heu demostrat una vegada més mantenint l’esperit de comunitat entre els ciutadans i ciutadanes. Aquest any hem viscut situacions molt dures, amb repercussions socials i econòmiques complexes, i que ens han sotmès a un aïllament important. Per això la vostra actuació ha estat clau per mantenir les tradicions i la cultura de la comunitat musulmana, per mantenir viu el país i la identitat, i per trencar la percepció d’aïllament de les persones” ha explicat Madrenas.

L’alcaldessa ha acabat donant les gràcies en nom de la ciutat a totes les persones i entitats participants pel seu gest solidari i compromès, i “per haver aconseguit que tots i totes ens sentíssim una única comunitat ben comunicada, que és la base de la convivència”.

A la recepció també hi han assistit el vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats; la regidora de Drets Socials i Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Núria Pi, i els i les representants dels grups municipals del consistori.