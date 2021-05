Salt estrena el projecte Salt Espai Digital per fomentar la vocació científica i tecnològica entre els i les joves de la ciutat. Setmanalment, i emmarcat en aquest projecte, més d’un centenar de joves d'entre 14 i 16 anys dels instituts Vallvera, Salvador Espriu i Salvador Sunyer participen en tallers de robòtica i programació TIC als mateixos centres educatius. Aquests cursos també s’ofereixen a les famílies i a tota la comunitat educativa, incloent-hi professorat i educadors/es.

Els tallers de robòtica i programació s’imparteixen als centres en horari extraescolar fent ús de programari lliure. La metodologia emprada als tallers és la Learning by doing ("aprendre fent") i estan dissenyats com activitats lúdiques i educatives.

La iniciativa ha aconseguit involucrar, a banda de l’equip tècnic que dirigeix els tallers, a una vintena de voluntaris, entre els quals es troben estudiants de la Universitat de Girona i la Universitat Oberta de Catalunya. El projecte, liderat per l’Associació Azahara amb el suport de la Secretaria d’Immigració de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Salt, ​també inclou la participació de persones voluntàries d’empreses tecnològiques gironines.

Salt Espai Digital també incorpora la dimensió intercultural i de transformació social, ressaltant la figura de la dona en el món científic. Els seus impulsors destaquen que “el projecte vol trencar barreres, especialment entre les persones en situació de vulnerabilitat, i obrir-los la porta cap a la digitalització, oferint solucions i projectes que afavoreixin el desenvolupament d'habilitats tècniques bàsiques a l’hora d’accedir al mercat laboral”.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que “el projecte Salt Espai Digital és una experiència exemplar que se suma i integra a les accions impulsades des de l’Ajuntament. L’Educació és per a nosaltres una prioritat i així continuarà sent amb l’objectiu de treballar per fer front a reptes com la igualtat d’oportunitats i trencar amb la bretxa digital”.