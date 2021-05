Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest cap de setmana dos joves de 19 anys per agredir els vigilants de seguretat de l’estació de tren convencional de Girona. Tots dos han acabat arrestats, un per ser el presumpte autor d’un delicte d’amenaces i l’altre per lesions. Ambdós són de nacionalitat marroquina i un és veí de Girona i l’altre, de Banyoles.

Els fets es van desencadenar dissabte cap a les set del vespre de dissabte. La policia va rebre l’avís que hi havia hagut una baralla a la zona de les vies de l’estació de tren. Concretament, se’ls informava que els vigilants de seguretat eren agredits per uns joves. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar diverses patrulles dels Mossos. En arribar es van trobar que el grup de vigilants havia retingut uns nois.

Segons els van relatar, un grup de joves havia aparegut després que els vigilants fessin baixar uns altres joves d’un tren.

Arran d’aquesta pràctica, una desena de joves va pujar a la zona de les andanes de l’estació i va començar l’agressió cap als vigilants, a qui van increpar. Fins i tot, des de l’altra andana, un noi els va llançar pedres.

Un vigilant va quedar ferit al cap per l’impacte. A banda, també un dels nois va amenaçar de mort els treballadors de seguretat. Per aquest motiu, ambdós van quedar detinguts, un per amenaces i l’altre per lesions, ja que van clavar cops als vigilants.

Aquest fet va generar molta expectació a l’estació i també a l’esplanada de baix, on hi ha el servei de taxi. A banda dels Mossos, al lloc també s’hi va desplaçar el SEM. No és la primera vegada que es produeix una situació similar a l’estació de Girona.