La Vall de Sant Daniel de Girona reclama solucions als problemes de mobilitat que porten temps arrossegant. L’Associació de Veïns vol que l’Ajuntament avanci en el Pla de Mobilitat Especial de la Vall, que fa temps que demanen, perquè s’estableixin millores «definitives i efectives» a l’ordenació de la via pública. En especial, al carrer de Sant Daniel, que connecta Girona amb la Vall. Alerten que la via té una vorera «pràcticament inexistent» on s’ajunten veïns, visitants, serveis, bicicletes, motos, cotxes i altres vehicles. «Tot això, és evident que no hi cap», subratllen.

Per impulsar el pla, demanen que es creï d’una Taula de treball transversal on s’asseguin les diverses àrees municipals implicades a l’Ajuntament, la Policia Local i representants de la mateixa AV.

Mesures insuficients fins ara

Des de l’entitat veïnal apunten que les accions que s’han fet fins ara han consistit en «pintar el carrer per indicar el pas de vianants», - que afegeixen que «es confon amb un carril bici» i que només s’ha fet en el tram de sentit únic -, i la senyalització d’«algun aparcament puntual», recorden en un manifest.

«Reclamem mesures urgents i immediates per garantir que ens puguem moure per la Vall de forma segura, donant prioritat als desplaçaments a peu i als mitjans de transport sostenible», expliquen des de l’AV. Alhora, volen que es trobi un equilibri amb l’ús del cotxe quan és necessari, i que «no sigui una carrera d’obstacles i un patir constant de possibles accidents», manifesten.

Mobilització «La Vall diu prou»

Per tot plegat, l’associació veïnal ha convocat la concentració «La Vall diu Prou, la Vall es mou» aquest diumenge al matí, de 10 a 13 h, «i tots els diumenges que calguin» per reivindicar un pla de mobilitat «adequat pels veïns».