Nou judici pels disturbis postsentència a Girona. L'Audiència ha jutjat un jove que s'enfronta a 2 anys de presó per un delicte de desordres públics. Segons la fiscalia, els Mossos d'Esquadra van detenir l'encausat la matinada del 19 d'octubre del 2019 perquè duia un mall a la mà i era un "objecte perillós". Els antiavalots han concretat que, en el moment d'arrestar-lo, el van identificar com un dels manifestants que havia fet llançaments contra la línia policial a l'inici dels aldarulls, davant la subdelegació del govern espanyol. El processat, que ha respost a les preguntes de la defensa, ha admès que era a la manifestació però ha negat haver llançat objectes contra els Mossos. El judici ha quedat vist per a sentència.