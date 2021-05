Les restriccions derivades de la Covid-19 posen en perill la celebració de la processó de Corpus a la ciutat de Girona, prevista pel 6 de juny. En converses informals entre la junta de confraries, el Bisbat i l’Ajuntament, aquest últim els ha recordat que, actualment, la normativa del Procicat no permet l’organització de processons al carrer. «Hi estem treballant pendents de l’evolució de la pandèmia», assenyala la regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori, Maria Àngels Cedacers. Per part del Bisbat, assenyalen que acataran totes les decisions del Procicat, tal i com han fet fins ara, de manera que ja estan treballant en un «pla B», que podria passar per celebrar la processó dins de la Catedral (tal i com ja es va haver de fer l’any passat a causa de la pandèmia) o buscar algun espai alternatiu, que estigui controlat i amb aforament limitat i que compleixi amb la normativa. De moment, però, ni el Bisbat ni cap altra entitat ha presentat cap sol·licitud oficial a l’Ajuntament, a l’espera de com evolucionen les restriccions.

La processó de Corpus cada any va des de la Catedral fins a l’església de Sant Feliu. La celebració d’enguany, però, es troba en l’aire, ja que en aquests moments la normativa del Procicat no permet l’organització de processons al carrer. És per això que, a hores d’ara, tant l’Ajuntament com el Bisbat estan buscant alternatives, a l’espera de saber com evoluciona la pandèmia.

I és que, davant la perspectiva que no s’aixequi aquesta prohibició, des de l’Ajuntament i el Bisbat estan buscant alternatives. Segons recorden fonts del Bisbat, durant tota la pandèmia han seguit escrupulosament les indicacions del Procicat, i han buscat alternatives per poder celebrar tots els actes litúrgics durant aquest any llarg de pandèmia, encara que en algunes ocasions impliqués la celebració de misses sense públic -com per la Setmana Santa de 2020- o fer la processó de Corpus dins del temple, igual que l’any passat. És per això que, en aquesta ocasió, si el Procicat no permet la processó també estan disposats a buscar una alternativa, com un espai amb aforament controlat o fer la processó dins de la Catedral.

Les catifes, permeses

Segons l’Ajuntament, el que sí que permetria el Procicat és la instal·lació de les tradicionals catifes de flors de Corpus, que marquen el recorregut de la processó. En aquest cas, tot i que tampoc s’ha presentat una petició oficial, el consistori garanteix que no hi hauria problemes a l’hora de donar els permisos. Tot i això, fonts del Bisbat apunten que les catifes estan íntimament lligades a la processó, i que no té sentit fer-les si la processó no hi ha de passar. És per això que el Bisbat s’inclina per fer les catifes dins de la Catedral o a l’espai alternatiu on s’acabi fent la processó, si finalment és necessari.