L’Associació de veïns de Santa Eugènia (AVSE) ha tornat a reclamar que es modifiqui el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Girona per suprimir les referències del vial que -si es construís- travessaria, des de Domeny fins a la Nestlé, el terreny que actualment ocupen les hortes.

Aquest és un tema que ja fa temps que s’arrossega. El 17 d’octubre de 2011, es va aprovar la primera moció al ple de l’Ajuntament per canviar la cartografia i protegir l’espai. La iniciativa la va portar a la sala el grup d’ICV amb el suport de la CUP. El 31 de juliol de 2018, es va tornar a aprovar la moció proposada per ERC i Més, amb el suport de tota la cambra.

Deu anys després de la primera moció, el vial continua sent possible i el veïnat pateix perquè «qualsevol dia podrien construir-lo i deixar-nos sense hortes», va explicar ahir Natàlia del Campo, presidenta de l’AVSE. En aquesta línia, el barri demana que s’elabori també un projecte de les hortes que permeti «millorar l’espai i preservar-lo».

Per la seva banda, el consistori assegura que hi ha «un compromís ferm perquè la infraestructura no es faci». Martí Terés, regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, va dir que «no tenim capacitat de suprimir-lo del planejament perquè primer s’ha d’eliminar del Pla Director de l’Àrea Urbana, que és competència de la Generalitat». Un cop la Generalitat faci aquesta modificació, «es podrà eliminar del PGOU i reprendre el Pla Especial de les Hortes», un element ja previst d’ordenació de l’espai.

A més, el regidor va ressaltar que la construcció del vial no és possible perquè aixafaria el parc Núria Terés i Bonet, que es va urbanitzar fa deu anys.

L’associació veïnal també denuncia «la deixadesa» que pateix el terreny amb «parcel·les abandonades» que ningú conrea i amb camins en molt mal estat. Passejant per la zona, es poden veure contenidors massa plens, abocaments a la séquia i forats als camins, que els horticultors han tapat amb runa «per poder-los transitar».

Martí Terés va explicar que ja «està previst arranjar els clots de la via verda i augmentar la freqüència amb què es fa el manteniment dels camins». Pel que fa als abocaments, Terés va dir que l’Ajuntament té en marxa un projecte -que es presentarà aviat- per «canviar el model emprat fins ara i eliminar els punts d’abocaments actuals». D'aquesta manera, es vol posar solució a l'acumulació de residus que pateixen aquests espais ara com ara.