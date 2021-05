L’Ajuntament de Girona ha posat en marxa una enquesta a través del web municipal perquè la ciutadania prioritzi les properes estacions de Girocleta que s’han d’instal·lar a la ciutat. La consulta durarà una setmana -es tancarà diumenge 23 de maig- i les tres estacions més votades seran les que s’executaran aquest 2021.

Les sis opcions disponibles en el formulari són les següents: plaça de Salt-carrer de Salt; avinguda de Sant Narcís-parc de la Comtessa Ermessenda; carrer del Migdia-plaça de Celestina Vigneaux; carrer d’en Jaume Pons Martí-plaça de Sant Feliu; carretera de Taialà (al voltant de l’escola), i avinguda de Lluís Pericot-carrer del Marquès de Caldes de Montbui.

La regidora de Mobilitat, Marta Sureda, va ressaltar que «la Girocleta s’ha convertit en un servei molt popular a Girona que la ciutadania valora molt positivament. Continuem creixent en la xarxa d’estacions, i per millorar el servei volem escoltar el que necessiten les persones usuàries i implicar-hi els veïns i veïnes perquè cada cop siguem més. Creiem que així podem impulsar més la bicicleta com a transport sostenible per circular per la ciutat».

Aquestes sis estacions són les que el Pla triennal de la bicicleta preveu que s’instal·lin a la ciutat en els propers tres anys. L’Ajuntament de Girona ha elaborat aquest document fruit de l’adhesió a l’Estratègia catalana de la bicicleta 2025. Actualment, hi ha 23 parades de Girocleta distribuïdes arreu de la ciutat.