S’acosta la renovació de la junta de l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell (AVVBV) de Girona. La setmana que ve se celebrarà l’assemblea virtual on es decidirà qui encapçalarà l’entitat veïnal d’aquesta zona tan particular de la ciutat, i que en principi assumirà l’única candidatura que s’ha presentat.

L’actual tresorera, Begonya Pelegrín, fa balanç d’aquests tres anys en què la junta de la presidenta Megan Descayre ha impulsat mocions i projectes veïnals. «La nostra motivació sempre ha estat que hi hagués cohesió entre els veïns», explica Pelegrín. Això, en paral·lel a la gestió de problemàtiques que poguessin sortir en el dia a dia, sovint generades per «sorolls, brutícia, o la convivència entre veïns i turistes».

De fet, quan l’equip va agafar el timó tres anys enrere, el barri estava marcat pel «boom» del turisme i el fenomen de la gentrificació, i també les tensions entre negocis en alguns punts d’oci i residents, que van generar «moments molt tensos». «És difícil trobar un equilibri entre oci i descans», manifesta Pelegrín, que afegeix que «és un barri especial, no només és residencial i comercial, sinó que també hi ha interessos turístics, hotelers i immobiliaris».

Dues mocions ciutadanes

En el seu període a l’AV, aquesta junta ha tirat endavant dues mocions ciutadanes a l’Ajuntament: una demanava que els esdeveniments culturals no es concentressin al Barri Vell sinó que s’estenguin als diferents barris de la ciutat. L’altra demanava una moratòria de llicències per a nous habitatges d’ús turístic fins que es fes un estudi de l’afectació a la ciutat. «S’han aprovat les dues però no s’han aplicat», lamenta Pelegrín, que admet que «ens ha dolgut bastant, perquè són mocions que sorgeixen de la voluntat dels ciutadans i no s’han dut a terme».

L’arribada de la covid-19 va capgirar la situació al barri. Però els projectes que ha tirat endavant l’AV no es concebien a curt termini. Naixien amb la voluntat «que quedin al barri, i fins i tot que després es puguin utilitzar a altres barris». Un exemple és el servei de dinamització i mediació, que ja està en marxa, «per resoldre els conflictes». «Si la mediació cala i ens hi acostumem pot ser una via útil per no arribar a la denúncia», explica Pelegrín.

Altres projectes són el debat participatiu sobre l’ús que es pot donar a edificis catalogats d’equipaments al barri, i també l’hort urbà a la pl. Fellini, que s’ha engegat just per Temps de Flors. Un espai «de trobada» entre veïns i també residents del geriàtric de Maria Gay.

Canvi d’etapa

La setmana vinent s’acaba l’etapa d’aquest equip. Pelegrín diu que estan «molt contents» amb la candidatura que es presenta, «molt transversal i jove» i que arribarà «amb les piles carregades» i nous projectes.