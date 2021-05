Després del conte El Drac sota la fàbrica, que l’escola Montfalgars va regalar a tots els seus alumnes aquest Sant Jordi, Jaume Prat (autor) i Quim Paredes (il·lustrador) tornen a fer tàndem amb Històries eugenienques.

El llibre, que han estat elaborant durant deu anys, recull dotze llegendes fabulades per Prat al voltant de punts i elements singulars de «l’antic poble de Santa Eugènia». I també n’inclou una inspirada en La Rodona i una altra a Can Gibert del Pla.

Jaume Prat és el conserge de l’escola Montfalgars i un gran aficionat a l’escriptura. Fins ara, les fabules que ha creat només s’explicaven a l’escola. «Per cursos, fèiem una volta pel poble i anava narrant les llegendes. Quan els alumnes relacionen les històries amb llocs concrets, al·lucinen», va compartir Prat.

El Centre Cívic de Santa Eugènia es va interessar fa poc per aquestes històries i van decidir recollir-les en un conte, que es presentarà el 29 de maig, a Can Ninetes.

A partir d’aquell moment, els dos-cents exemplars que ha editat l’Ajuntament de Girona, es repartiran per biblioteques i centres cívics de la ciutat. «No en volem treure cap rendiment econòmic. L’objectiu és preservar la nostra identitat, la del poble de Santa Eugènia, i fer que els nens i nenes el coneguin mentre passegen pels indrets on passen les històries». Un cop feta la presentació, el llibre també es penjarà en línia perquè estigui disponible per tothom.

Per completar-ho, dilluns 17 de maig s’inaugura una exposició paral·lela «amb elements de les històries» i les il·lustracions de Quim Paredes, que es podrà visitar lliurement al mateix Centre Cívic de Can Ninetes.