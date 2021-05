La Farmàcia Pedret ha patit quatre robatoris en tan sols un mes i mig. L’última irrupció va ser dijous, a quarts de vuit del matí i ja a plena llum del dia -un cas diferent dels precedents, que solien tenir lloc de matinada. Des de la farmàcia estan «preocupats» i «indignats» per aquests robatoris consecutius. Expliquen que els lladres «van a buscar els diners de caixa» i que en ocasions s’enduen material que es pot revendre, però el que més els perjudica són les destrosses que causen els lladres per entrar, diu Alba Pujol, responsable de l’establiment.

En el que porten d’any, han sofert cinc robatoris. El primer va ser l’1 de gener, quan van irrompre dins el local amb un ganivet de cuina cap a les 20 h. El passat 7 d’abril els van entrar dos cops, un a les 3 de la matinada i l’altre a quarts de 5. Poc després, l’11 d’abril van patir un robatori més, que va tenir lloc a les dues de la matinada. L’últim va ser dijous.

Tots aquests episodis els han generat un fort «neguit», lamenten des de la farmàcia. No només pel dany generat pels robatoris sinó també pel personal que hi treballa. «Ja no sabem què fer», explica Pujol, que afirma que tenen diversos sistemes de seguretat però que malgrat això, els fets es continuen succeint. Des de l’establiment han anat denunciant cada robatori als cossos policials, i subratllen l’actuació dels Mossos d’Esquadra, que s’han mostrat «molt empàtics» amb la situació. Però tenen la sensació que «el barri està oblidat» i que això propicia que hi tinguin lloc successos com aquests.

Des de l’Associació de Veïns (AV) de Pedret també han alertat dels robatoris, que han detectat en algun altre establiment de la zona amb el mateix modus operandi. Ressalten la «bona feina» dels cossos policials, Mossos i Policia Local. Han demanat a l’Ajuntament la presència policial puntual a la zona per «enxampar-los», a través de la taula de seguretat. Però des de l’AV diuen que la resposta de la Regidoria de Seguretat és que «fan el que poden», sense més accions, i per això «no ens hem sentit recolzats». Mentrestant, davant d’aquesta «inacció» lamenten que han d’assumir la tasca de «calmar i frenar» alguns veïns indignats.

Fonts municipals afirmen que el cas està sent investigat per la Policia Municipal i Mossos, que són qui emprendran mesures si és necessari. Des del consistori també preveuen una altra taula de seguretat per seguir en contacte amb els veïns.