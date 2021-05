L’Ajuntament de Girona va inaugurar ahir la remodelació de la plaça Germans Sàbat, pensada per esdevenir un espai per a vianants i per celebrar-hi activitats lúdiques com la festa major. Ahir va complir aquesta darrera funció i s’hi va celebrar un vermut a càrrec del bar de la plaça i amb la música de la veïna Mati Velasco. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va destacar que l’espai està a punt «per esdevenir el centre social de Germans Sàbat».

«Aquesta reforma ha sigut una obra feta des de l’Ajuntament però amb la col·laboració de l'Associació de veïns i veïnes, que s'hi va implicar i que ha estat clau per aconseguir un nou espai preparat per a les necessitats actuals del barri», va assenyalar l’alcaldessa.

La inauguració va comptar amb una actuació musical i el vermut a càrrec del bar que hi ha a la mateixa plaça. L’acte va comptar amb totes les mesures de seguretat de la covid-19.

Espai per a vianants

La reforma ha consistit a donar a la plaça una nova funcionalitat. L’indret funcionava com una rotonda i estava reservat a la circulació de vehicles. Amb les obres, s’ha espaiat i s’ha dotat de les condicions adequades perquè sigui un espai per a vianants.

La plaça compta amb un banc llarg curvilini de formigó que separa l’àrea d’estada i la zona de circulació i aparcaments. Un seguit d’arbres afavoreixen l’ombra. Hi ha una parada d’autobús i places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, per accedir als comerços de la plaça i per càrrega i descàrrega de mercaderies. També s’ha millorat l’accessibilitat als habitatges i locals per afavorir el comerç. Tota la plaça s’ha adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

La plaça dels Germans Sàbat és el punt neuràlgic del barri que es va inaugurar el 12 d’agost de 1958 a partir de la construcció d'un conjunt de 227 habitatges protegits al poble de Taialà. El consistori espera que els veïns es vagin fent seu l’espai remodelat per celebrar-hi activitats lúdiques com la festa major.