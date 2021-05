Els veïns del barri de la Vall de Sant Daniel de Girona reclamen a l'Ajuntament que tiri endavant un pla de mobilitat "ja" per poder donar resposta al "problema de seguretat" actual. Alerten que amb la pandèmia encara s'ha accentuat més el nombre de ciclistes i passejants que aprofiten per voltar per l'entorn, però que han d'accedir-hi pel mateix carrer d'un sol carril per on passen motos i cotxes. Això fa que ja s'hagin produït alguns accidents i que els veïns vegin afectat el seu dia a dia, ja que la vorera "no dona per a més". Per fer-se sentir, aquest diumenge han tallat el carrer de manera alterna, fet que ha provocat acumulacions de cotxes i motos que entraven o sortien del barri, amb els passejants i ciclistes que anaven a fer esport.

Amb cassoles i xiulets han rebut una trentena de veïns de la Vall de Sant Daniel als cotxes, ciclistes i passejants que pretenien entrar al barri a través de l'únic carrer que ho fa possible. A l'alçada de la Font del Bisbe, els vehicles s'havien d'aturar durant uns minuts per les protestes d'uns veïns que exigeixen a l'Ajuntament de Girona que "tregui del calaix" les propostes que té per solucionar el "problema de mobilitat evident" del barri.

I és que per aquesta via hi han de passar, a més de motos i cotxes, aquelles persones que volen anar a casa seva, els ciclistes que pretenen anar voltar per la vall o pujar fins a Sant Miquel i els caminants, molts d'ells de Girona ciutat que surten a esbargir-se.

Una acumulació de gent que s'ha fet notar encara més durant la pandèmia, tal i com explica la presidenta de l'AAVV de la Vall de Sant Daniel, Laia Martí. "Ni molt menys estem en contra que vingui qui vulgui, al contrari, però hem de regular d'alguna manera això, perquè no pot ser que no podem entrar a casa nostra", assenyala.

En el mateix sentit s'expressen en Raül Latre i la Marta Muro, veïns de la vall. Asseguren que en molts trams no hi ha vorera i que ja hi ha hagut diversos accidents a la zona per la manca d'un pla de mobilitat. "Si vas caminant, moltes vegades has d'anar en compte perquè els cotxes van ràpid i les bicicletes també circulen. És complicat tot plegat", assenyala Latre.

Muro recorda que, com que només hi ha una vorera, encara es dificulta més la circulació. A més, en alguns trams no és prou ampla perquè hi passi una cadira de rodes o un cotxet de bessons. "Es nota sobretot dissabtes i diumenges, però també en el nostre dia a dia", diu.

Una taula de treball

Per tot plegat, els veïns han reclamat que el consistori tregui del calaix el pla de mobilitat que té guardat "des de fa temps" on hi havia diverses propostes. Una d'elles és la de fer un voladís a la zona de la riera per tal de poder separar els caminants i ciclistes dels cotxes. A més, des de l'associació exigeixen una taula de treball per posar fil a l'agulla i començar a solucionar el problema.

La d'aquest diumenge ha estat la primera protesta per demanar una ordenació del barri, però els veïns adverteixen que seguiran sortint les vegades que "facin falta", fins que l'Ajuntament actuï. Tot i que l'afectació és diària, els caps de setmana es veu especialment agreujada perquè es tracta d'una via ràpida per accedir a les Gavarres, on molta gent hi va a fer esport.

Fins ara, l'Ajuntament només ha pintat un tram de carrer on delimita el pas per a vianants, just on la vorera es fa pràcticament inexistents. Els veïns assenyalen que es confon amb un carril per a bicicletes i exigeixen actuacions "immediates".