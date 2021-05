El consell d’administració de Diari de Girona SA ha nomenat al periodista gironí Josep Callol (l’Escala, 1971) nou director del Diari de Girona. Substituirà en el càrrec a Jordi Xargayó (Girona, 1959), que ha decidit culminar la seva important trajectòria professional després de vint-i-tres anys ocupant la direcció del diari, període en el qual el rotatiu ha experimentat una profunda modernització i ha aconseguit els més alts nivells de difusió i audiència. Oriol Puig assumirà la subdirecció. El relleu es produirà el pròxim 1 de juny.

Josep Callol, Periodista i tècnic en relacions públiques, assumeix la direcció després d’una llarga carrera al Diari de Girona iniciada l’any 1996, primer com a redactor de successos, comarques i política, i posteriorment com a cap de secció de Comarques i redactor en cap d’informació local des de l’any 2002.

Callol es va iniciar al món de la comunicació l’any 1987 com a col·laborador en programes musicals i magazins de Ràdio l’Escala, emissora en la qual va tenir el seu primer contracte de treball, el 1990, com a realitzador i presentador de programes informatius. Entre 1992 i 1994, va treballar a Ràdio Grup realitzant i presentant també programes informatius i magazines, alhora que col·laborava a Televisió de Girona. Entre 1994 i 1995, va treballar a l’emissora Onda Rambla Girona i va col·laborar als setmanaris Hora Nova de Figueres i la Proa de Palamós. L’any 1996 es va incorporar al Diari de Girona, quan va passar a formar part del grup Prensa Ibérica.

Josep Callol ha liderat els treballs d’investigació de nombrosos afers de corrupció de la política catalana, com el cas Treball, el cas Turisme o el cas Farreres. És coautor, amb Eduard Cid, del llibre “La negra mancha de CiU” sobre el cas de finançament il·legal d’Unió Democràtica. També és coautor, amb Montse Pous, del Llibre “L’electricitat”, editat l’any 1995 per la Diputació de Girona.

El periodista Oriol Puig (Parlavà, 1974), es va incorporar al Diari de Girona l'any 2000, on ha passat la major part de la seva carrera professional. Llicenciat en Dret, va passar per diferents seccions fins a ser nomenat cap de secció d'Economia (2006). Una dècada més tard, ja com a cap de redacció i coordinador multiplataforma, va coordinar tot el procés de transformació digital de la redacció de Diari de Girona.

L'any 2017 va formar part d'un equip de redactors que va rebre el Premi Carles Rahola de Comunicació Local a la millor informació digital pel reportatge "El fenomen dels pisos turístics a Girona". Puig també és coautor dels llibres "Cent anys d'economia a les comarques gironines" (Cambra de Comerç de Girona, 2011) i "L'Abans Girona. Recull Gràfic 1960-1986" (Editorial Efadós, 2016).

Jordi Xargayó va iniciar la seva trajectòria periodística el juny de 1975, quan tenia 16 anys, com a col·laborador de la secció d’esports del Diari. Posteriorment, va ser redactor (1979) i cap de secció (1984). El gener de 1989 va ser designat subdirector, i entre l’octubre de 1990 i el novembre de 1991 va ocupar la direcció en funcions, etapa en la qual el Diari de Girona es va convertir en un periòdic escrit íntegrament en català (23 d’abril de 1991). El juny de 1998, ja amb Prensa Ibérica com a propietària del rotatiu, va ser nomenat director, càrrec que ha exercit durant vint-i-tres anys. Ha estat un període de profundes transformacions, entre elles la implantació de l’edició digital, l’octubre de 1999. Diari de Girona és actualment, el mitjà líder en informació local i comarcal en català a la xarxa. Xargayó, al llarg de la seva carrera professional, també ha col·laborat a Ràdio Girona, Ràdio Costa Brava i ha estat corresponsal a Girona de diaris com Marca i El Periódico. Entre 1997 i 2002,va ser tertulià del programa “Protagonistas”, que dirigia Luís del Olmo.