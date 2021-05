Tres dones han presentat denúncies contra un professor d’hípica que va ser absolt aquest febrer d’abús sexual a Vilallonga de Ter, segons va publicar el diari Ara. L’Audiència de Girona va considerar que no hi havia prou evidència per condemnar-lo per tocar el cul a una noia de quinze anys. Ara, les tres noves denúncies, presentades el 13 d’abril, són també pel mateix motiu, per tocaments al cul i al pit. El diari parla també d’un altre cas que de moment no s’ha traduït en denúncia. Un dels casos denunciats ara és de 1996. El professor hauria tocat els pits a una jove de 17 anys.

En un altre cas, hauria fet petons al cap i carícies al coll a una noia de 16 anys. Poc després la va abraçar i li va tocar el cul, i després li va fer un massatge i li va tocar els pits, segons el testimoni de la dona.

En el tercer, fa uns cinc anys, la dona descriu que la va agafar per darrere i la va començar a acariciar pel ventre mentre li xiuxiuejava coses a l’orella.