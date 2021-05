El Tribunal Suprem (TS) ha tombat el recurs interposat per l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis (Gironès) pel retorn dels diners espoliats pel franquisme. Després que el Consell de Ministres ja denegués la petició, el consistori va interposar un contenciós davant l'alt tribunal. Reclamava que l'Estat li retornés més de 136.000 euros (l'equivalent a 9.786 pessetes republicanes de l'any 1936) que la dictadura va confiscar a l'Ajuntament. Uns diners que es van fer fonedissos. A l'hora de denegar el recurs interposat per Sant Julià de Ramis, el Suprem tira de jurisprudència i, com ja va fer al 2017 amb un altre cas, conclou que la reclamació ha prescrit. I que en tot cas, fa referència "a una norma preconstitucional que ja no es troba en vigor".