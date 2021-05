ple fins a l’últim dia. 1 Visitants creuant ahir el pont d’Eiffel sota la mostra «Invasió natural», de Mariona Coll. F

2 Terrasses de la plaça de la Independència, ahir, plenes per dinar. F

3 La regidora Glòria Plana, fent el balanç final d’aquesta seixanta-sisena edició de Temps de Flors. F

Temps de Flors «a cel obert» va tancar ahir l’última jornada d’aquesta edició marcada per la pandèmia amb una valoració positiva per part del consistori. «Ha anat molt bé, tant al Barri Vell com als altres barris», va explicar Glòria Plana, regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona. I és que ahir, a poca estona de tancar el festival, havien passat més de 220.000 persones per les mostres. D’aquestes, la majoria eren procedents de Catalunya; concretament, el 93%.

Segons dades recollides per l’Oficina de Turisme de Girona, molts catalans i catalanes que han visitat les exposicions de Temps de Flors aquests dies han vingut des de Barcelona. A més, les enquestes fetes a aquest punt d’informació, ubicat a la Rambla, reflecteixen un augment del 4.91% de visites respecte al 2019. Enguany, hi han passat 4.101 persones -durant aquests nou dies que ha durat Temps de Flors-, mentre que el 2019 ho van fer 3.909. Al Punt de Benvinguda, en canvi, hi ha hagut un decreixement del 58,77% del nombre de consultes. «Ho atribuïm al fet que sempre, per aquest punt, hi passen la meitat de les persones, però aquest any la meitat dels visitants han vingut en cotxe propi o en tren», va dir Plana.

El dia de més afluència va ser dissabte 15 de maig, tal com l’Associació d’Hostaleria de Girona va dir a Diari de Girona que preveia, basant-se en les reserves als hotels. En xifres, dissabte hi havia 39.102 visitants a Girona, que han representat el 18% del total d’aquesta seixanta-sisena edició. Entre setmana, el dia amb més persones mirant les mostres va ser el dimecres, amb una xifra de 23.930, l’11% del total. Dins del perímetre del Barri Vell, l’entrada amb més accessos va ser la de la pujada de Sant Feliu. Aquest moviment de gent pels carrers de la ciutat ha reactivat l’economia de Girona amb bars i restaurants plens i hotels amb un clar augment de les reserves per pernoctar-hi.

Per poder fer possible aquesta edició, les entitats organitzadores i el mateix Ajuntament hi han estat treballant durant un any, des que es va haver de suspendre l’edició del 2020. Plana va dir que s’ha fet amb «les màximes mesures de seguretat» perquè fos viable.

Per això, enguany s’ha muntat tot a l’exterior i, a part de limitar el Barri Vell a 10.000 persones alhora, s’han establert circuits i carrers d’un únic sentit de circulació. Totes aquestes mesures de seguretat es van haver de pensar i preparar amb «incertesa», perquè «no sabíem quina situació tindríem aquest maig», va explicar Plana.

Des del novembre, quan es van obrir les inscripcions, fins al gener, «es van presentar noranta projectes», que són els que hi han acabat participant. I això va passar «en plena quarta onada de la pandèmia», va subratllar la regidora de Promoció Econòmica, que va destacar les ganes dels diferents col·lectius per muntar els decorats.

Plana va dir que la recuperació del festival aquest any ha estat «un regal per als gironins i gironines, que hem estat seguint totes les restriccions del Procicat aquest darrer any».