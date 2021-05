La Festa de Cassà, que aquest any reprèn les activitats presencials després de que s’hagués de suspendre l’any passat, començarà el 28 de maig.

Enguany, La Festa estarà marcada per la covid-19 i les restriccions que puguin haver-hi en aquell moment. Totes les activitats seran presencials, però caldrà reservar entrada prèvia al web de cassa.cat/festa major. Les actuacions seran totes amb el públic assegut i caldrà estar atens a les xarxes socials de l’Ajuntament per possibles canvis d’última hora.

Com és habitual, la Comissió de Festes de Cassà ha organitzat el concurs d’engalanament de carrers i balcons.

Les novetats d’aquest any seran les següents:

Barraques

Aquest any, les Barraques de les entitats no podran ser-hi, però els concerts se celebraran a l’esplanada habitual del Pavelló Polivalent, amb una limitació d’aforament i amb el públic assegut.

El divendres hi haurà Sixtus, amb un concert de versions. El dissabte Apache i Germà Negre. El diumenge, serà el torn de dues actuacions cassanenques, Albert Martínez acompanyat de l’Enric Colomer i The Firal Band.

Votacions en línia de l’Hereu i Pubilla

L’edició del 2021 tindrà una doble representació de hereus i pubilles amb els joves del 2020 i 2021, i com a novetat es podrà votar en línia. Les votacions estaran obertes a totes les persones empadronades en el municipi i més grans de 12 anys. La plataforma s’obrirà el dia 24 de maig.

Es recupera el nomenament del hereus i pubilles a la mitja part de la Serenata a càrrec de l’Orquestra La Selvatana, el dilluns de La Festa.

Activitats infantils

La Festa de Cassà anirà carregada d’actes infantils que la majoria se celebraran al parc de l’Estació.

Una de les principals activitats infantils de la festa, són els Colors sobre l’Asfalt, que celebren la 38ena edició. Les inscripcions estan obertes al mateix web.

El divendres començarem amb l’actuació familiar dels Superherois i el dissabte serà el torn de Rikus.

Els més petits podran anar a veure els Gegants de Cassà al pati de Can Trinxeria i, després de molt de temps, els tornaran a veure ballar amb els capgrossos i cavallets al parc de l’Estació.

També tindrem un espectacle de circ al xamfrà del carrer Catalunya amb Puigcugul, guanyadors del concurs d’engalanament de carrers del 2019.

Vermuts musicals

Com a novetat La Festa de Cassà encetarà uns vermuts musicals que animaran la Plaça de la Coma el dissabte, diumenge i dilluns. Podrem escoltar-hi Maruja Limón, Rambalaya i Coblatropic respectivament.

Sardanes i La Nit dels Músics

L’emblemàtica Nits dels Músics Cassanencs, tornarà amb un format diferent al Passeig Vilaret. Començarà amb el Pregó Institucional que anirà a càrrec del dr. Jordi Dorca, metge cassanenc. Tot seguit escoltarem la cobla formada per La Selvatana, La Principal de Cassà i altres músics cassanencs.

Les audicions de sardanes seran en format concert, a càrrec de La Principal de Cassà i La Flama de Farners.

Una Festa sense firaires

Aquest any, a causa de les restriccions de la covid que va activar el Procicat, l’Ajuntament de Cassà no ha pogut mantenir les atraccions al parc U d’Octubre. Però s'està treballant per poder celebrar, excepcionalment, la Fira de Santa Tecla amb atraccions per als més petits.