Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per cultivar marihuana a dins d'una casa de Fornells de la Selva. La droga creixia al soterrani de l'habitatge i els dos arrestats tenien la llum punxada. La investigació que ha permès desmantellar el cultiu va començar a principis d'abril. I aquest dilluns, els Mossos van fer una entrada i escorcoll a l'habitatge. Hi van descobrir 800 plantes i fins a 2.000 esqueixos de marihuana. La policia va detenir els homes que viuen a la casa, dos indis de 21 i 34 anys, per un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric. Els dos detinguts passaran a disposició judicial en les properes hores.

Segons informen els Mossos, la investigació d'aquest cas va començar a principis d'abril. La policia va saber que a l'interior d'aquesta casa de Fornells s'hi podria estar cultivant marihuana. Els agents van començar a investigar i van veure que els dos inquilins que viuen a la casa podrien tenir una plantació 'indoor' al soterrani de l'habitatge.

Ahir, els Mossos van fer una entrada i escorcoll i van confirmar les seves sospites. A dins la casa, van trobar-hi 800 plantes de marihuana, 2.000 esqueixos i tota la infraestructura necessària per afavorir el creixement de la droga. A més, també van veure com els dos homes havien punxat la llum.