Primers moviments per tenir un pressupost aquest any a l’Ajuntament de Girona, que porta cinc mesos funcionant amb els comptes prorrogats de 2020. L’equip de govern ha presentat una proposta dels comptes municipals per al 2021 en una primera trobada amb els grups a l’oposició. La segona tinent d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, ha avançat que en aquesta primera proposta hi han prioritzat les ajudes socials i de resposta a les necessitats causades per la pandèmia.

Tot i això, es tracta d’un document que no està tancat. Ara els grups l’estan analitzant, i a partir d’aquí s’obrirà un període de negociació. El govern de JxCat i ERC ha demanat «bona predisposició» per assolir un acord que en permeti l’aprovació. Des de l’executiu municipal esperen poder tancar-lo al juny, malgrat que es fa difícil de preveure perquè ara tot just han de començar les negociacions.

Crítiques a la tardança

Els grups municipals de Guanyem, el PSC i Ciutadans portaven des que va començar l’any reclamant que feien falta comptes per a aquest 2021. En les sessions plenàries, tots tres repetien la crítica que Girona és l’única ciutat de més de 100.000 habitants a Catalunya que no disposava de comptes. Uns pressupostos per a un any que, a més, és el primer «post-pandèmia», i han d’adaptar-se a la nova situació. De fet, en un comunicat recent, Guanyem qualificava d’«irresponsable» que es comencés a negociar «mig any més tard del que pertocaria».

A tot això, Planas defensa que els comptes no es van presentar al gener perquè era «un moment de molta incertesa», sobretot pel que feia a l’evolució de la pandèmia, ja que no estava clar si podia haver-hi una nova onada o algun eventual tancament. En canvi, «ara tenim més seguretat sobre com van evolucionant els ingressos». Així, la previsió «és molt més optimista que el que hauria estat al gener». Tot i això, els ingressos tampoc estaran al mateix nivell que en anys anteriors. Planas reconeix que sí que es té en compte l’impacte que la pandèmia ha tingut en la recaptació, que han patit un descens, en taxes com la d’ocupació de la via pública, d’activitats, o els ingressos provinents de zones blaves.

Una altra raó que s’afegia per no impulsar la negociació dels comptes abans, la va exposar la tinenta d’alcaldia al ple de maig, la setmana passada. En aquella sessió, Planas va posar de relleu que estaven a l’espera de saber si l’Estat espanyol finalment donaria ajudes als ajuntaments. «Pensàvem que valia la pena esperar, però hem vist que no», va afirmar Planas aleshores.