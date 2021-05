L’Ajuntament de Girona ha iniciat el procés participatiu sobre l’ús d'espais buits del Barri Vell que van destinats a equipaments municipals. Sota el nom “Per un nou Vell”, el projecte vol definir, conjuntament amb la ciutadania i els actors implicats, els usos dels espais lliures destinats a equipaments, segons el planejament, d’aquest sector de la ciutat.

El projecte neix d’una proposta veïnal realitzada en el marc dels pressupostos participats de l’any 2018. El juny de 2020 es va adjudicar la gestió d'aquest procés dels espais a l'exregidora de Barcelona i arquitecta Itziar González.

Avui tindrà lloc la presentació del projecte a través de videoconferència a partir de les 19 h. A la trobada s’explicarà l’origen, els objectius i els mètodes de treball d’aquest projecte que durarà un mes i mig.

Tres fases

El procés consta de tres fases. La primera, la qual s’inicia demà amb el primer debat, és l’elaboració d’una diagnosi col·laborativa de la situació actual. A partir del mes de juny, s’establiran quins són els criteris i els objectius que es volen assolir i per tant quin model de Barri Vell es vol per al futur. Per últim, tindrà lloc una recollida de propostes ciutadanes.

Tot aquest procés es treballarà amb diferents eines: grups de treball, debats i tallers. La majoria d’aquestes trobades es realitzaran en format digital a causa de la pandèmia de la COVID-19.

Pel que fa als grups de treball, se n’han coordinat quatre de diferents per tal de garantir la riquesa dels debats (necessitats socials, necessitats econòmiques, materialitat dels edificis i materialitat de l’espai públic). Durant aquest mes i mig, aquests grups es trobaran en diferents sessions. La composició de cada un d’ell constarà, d’una banda, de les entitats i persones del Barri Vell i de la resta de barris de Girona i, d’altra banda, de persones de les àrees tècniques implicades de l’Ajuntament de Girona.

A banda dels grups de treball, també s’han organitzat tallers i quatre debats amb l'objectiu d'enriquir i ampliar la qüestió, aportant al procés participatiu més contingut i coneixements que permetran aprofundir i implicar al màxim el nombre de visions i de veus diverses i complementàries. Les sessions es podran seguir a través del canal Youtube del COAC i tindran lloc el 27 de maig i el 3, 10 i 17 de juny, de les 19 a les 20.30 h.