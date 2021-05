La setena edició del Ludivers, el festival del joc i les cultures de la imaginació, es farà el cap de setmana del 22 i 23 de maig als jardins de la Devesa, de les 11 a les 14 h i de les 16 a les 19 h. Enguany es proposa un festival diferent, donant protagonisme als jocs tradicionals, a les instal·lacions participatives d’autor i d’autora i als espectacles Ludiversals, així com a les activitats en línia. «És important tornar a recuperar activitat, en tots els sentits, i especialment en àmbits com el familiar que ha patit especialment l’impacte de les restriccions per la pandèmia», va dir Núria Pi, regidora de Drets Socials i Cooperació de l’Ajuntament de Girona. Les quatre activitats, així com altres actes del programa, requereixen inscripció prèvia a través del web del Ludivers.