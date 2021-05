La tercera edició del Mobile Week Catalunya 2021, organitzada per Mobile World Capital Barcelona i el Departament de Polítiques Digitals arribarà a 18 territoris catalans. Una setmana dedicada a apropar la tecnologia a través d’activitats gratuïtes, en format presencial i digital, i que se celebrarà les setmanes del 21 de juny a l’11 de juliol. A Girona, destacarà la proposta d’un joc d’orientació amb els casals d’estiu. El Mobile Week també s’estrenarà a Llagostera, on hi haurà conferències i una marató de l’idCAT mòbil.