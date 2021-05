El Tribunal Suprem (TS) ha rebaixat la pena a dos lladres que van assaltar una veïna de Girona i la van segrestar durant sis hores. Va passar el 27 de juliol del 2018. Els dos condemnats, Narciso León i Miguel Fernández, van fer viure un autèntic calvari a la víctima. La van abordar quan anava a buscar el cotxe, li van clavar una pallissa i la van obligar a entrar al vehicle, on la van tapar amb roba i mantes. Després, van conduir fins a Platja d'Aro, Caldes de Malavella i Barcelona, on la Guàrdia Urbana els va detenir. Els van condemnar a més de 10 anys de presó. Ara el Suprem els rebaixa 8 mesos la pena i els absol d'un delicte d'amenaces, perquè considera que s'integren dins "la violència i intimidació" amb què van cometre els altres.

Els fets van passar el 27 de juliol del 2018. Els dos lladres, que tenen un llarg historial delictiu, van entrar en un garatge comunitari de Girona. Eren cap a dos quarts de vuit del matí. Allà van abordar una dona quan obria la porta del seu cotxe per anar-se'n a treballar i li van clavar una pallissa.

Els dos lladres van donar nombrosos cops de puny i puntades de peu a la víctima, la van immobilitzar retorçant-li el braç i li van robar la bossa de mà i les claus del cotxe. Després, la van llançar a la part del darrere del vehicle, li van tapar la cara amb roba i la van cobrir amb bosses per evitar que algú la pogués veure des de fora.

Per guanyar temps, i mentre l'amenaçaven de treure-li una pistola o fer mal a la seva família, els lladres van obligar la dona a enviar un missatge a la feina, dient que no hi podia anar. Després, Narciso León va posar-se al volant del vehicle i Miguel Fernández va asseure's a la part del darrere, des d'on immobilitzava la víctima.

A partir d'aquí, els lladres van fer-li viure un autèntic calvari. La van tenir retinguda durant sis hores, al llarg de les quals van conduir fins a Platja d'Aro, Caldes de Malavella i van agafar l'autopista cap a Barcelona.

Un cop allà, León i Fernández van començar a donar voltes per la ciutat, demanant com ho havien de fer per arribar al barri de la Mina. Cap a un quart de dues de la tarda, però, una patrulla de la Guàrdia Urbana els va aturar després que fessin una maniobra irregular. Els agents, en veure l'embalum que duien al darrere, van sospitar i van fer baixar León i Fernández del cotxe. Un dels policies va descobrir la víctima, la van alliberar i van arrestar els lladres.

Sense amenaces

El febrer de l'any passat, l'Audiència de Girona va condemnar els dos lladres per detenció il·legal, robatori amb violència i intimidació, lesions amb abús de superioritat i amenaces. A l'hora d'imposar les penes, va estimar atenuants de drogoaddicció per als dos acusats en tots els delictes, però a Fernández li va aplicar una agreujant de reincidència. A ell el va condemnar a 10 anys i 11 mesos de presó; i a León, a 10 anys i 5 mesos. En matèria de responsabilitat civil, el tribunal va imposar-los una indemnització de 31.940 euros. Les defenses i l'acusació particular van recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Al maig, l'alt tribunal català va rebutjat els recursos de les defenses i va estimar parcialment el de l'acusació, retirant l'atenuant de drogoaddicció per al delicte de detenció il·legal. Això va fer que les penes per a cadascun d'ells s'incrementessin 5 mesos més.

Aleshores, les defenses van elevar el cas al Tribunal Suprem. I ara, en última instància, perquè aquí ja no hi ha possibilitat de més recurs, el TS ha tornat a modificar la sentència. Aquest cop, relativament a la baixa. La sentència, que estima parcialment els recursos, absol tant Miguel Fernández com Narciso León del delicte d'amenaces. No perquè no les proferissin, sinó perquè considera que no es van fer de manera "independent", sinó que van formar part de "la violència i intimidació" amb què van cometre el robatori i la detenció il·legal.

"Les amenaces tenen lloc durant l'acció violenta i intimidatòria contra la víctima, a qui colpegen i maltracten, arrabassant-li les seves pertinences i obligant-la a entrar al vehicle, on l'oculten amb peces de roba i altres objectes", recull el Suprem. A parer del tribunal, les amenaces dels dos lladres "complementen totes aquelles exercides per consumar" tant el robatori com el segrest. I per això, el TS entén que s'han de considerar "absorbides" dins aquests dos delictes.

La resolució del Suprem suposa rebaixar 8 mesos la pena per a cadascun dels dos condemnats. També, tenint en compte que abans el TSJC els l'havia incrementada. Així, a Narciso León la condemna se li queda en 10 anys i 2 mesos. I a Miguel Fernández, en 10 anys i 5 mesos.