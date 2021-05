El grup municipal de Guanyem considera que a Girona hi ha «mala planificació educativa». Apunten que el tancament d’una línia de l’Annexa ha provocat la «saturació» de la zona B de la ciutat, «deixant una desena de famílies sense possibilitat d’accedir a una plaça a l’escola pública de la zona que els hi pertoca». En aquesta zona, expliquen que «set de les vuit escoles públiques tenen més demanada que oferta i només el Cassià Costal té places lliures». El regidor de Guanyem, Pere Albertí, adverteix que això «ha generat preocupació a les famílies» afectades, ja que es veuran obligades a optar per centres amb places lliures a punts més allunyats, o bé en centres concertats, diu la formació.

A més, Guanyem indica que la «mala planificació» també ha deixat 51 famílies sense plaça a la primera escola pública que havien escollit. Per a Pere Albertí això és «especialment greu» tenint en compte que enguany el Departament d’Educació ha tancat una línia pública.