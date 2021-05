L’Ajuntament de Girona celebra avui la 3a Jornada d’Innovació i Emprenedoria de la Formació Professional (FP) en format virtual. Es tracta d’una activitat de formació adreçada especialment als centres educatius de la ciutat que ofereixen cicles formatius. L’objectiu de la jornada és ser un espai per compartir coneixement i experiència.

La tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes, inaugurarà de forma virtual l’acte a les 11 h. La jornada es retransmetrà en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Girona, i tots els centres educatius de formació professional de la ciutat podran seguir-lo des de les seves aules. A l’acte hi haurà el regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran.

“És molt important pel govern de la ciutat que els i les joves estudiants d’FP vegin la necessitat d’innovar i d’emprendre, d’aprofitar les possibilitats que dona la tecnologia per donar sortida a les seves inquietuds i idees. Per això esperem que aquesta jornada els sigui profitosa per tirar endavant els seus projectes de futur”, afirma la tinenta d’alcaldia, Glòria Plana Yanes.

L’edició d’aquest any comptarà amb la conferència “Innovar i vendre: el combo perfecte” de la mà de la consultora d’estratègia empresarial, Txell Costa, i amb una taula rodona integrada per cinc joves emprenedors i emprenedores d’FP que conversaran entorn el talent i la innovació digital en els models de negoci que han engegat, alguns d’ells en ple període de pandèmia.

Lliurament del Premi d'Emprenedoria de l'FP

La jornada clourà amb l’acte de lliurament del II Premi d’Emprenedoria de l’FP a la ciutat de Girona, que s’atorgarà als guanyadors dels sis millors projectes d’emprenedoria, tres a la categoria de Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) i tres més a la categoria de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS). El lliurament anirà a càrrec de les entitats membres del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona: l’Ajuntament de Girona, la Generalitat de Catalunya, l’Associació d’empresaris i emprenedors de Girona i Autoocupació.

"Des de l’Ajuntament de Girona treballem per impulsar la innovació i l’emprenedoria en els estudis de formació professional a la ciutat, a través d’iniciatives com la creació del Premi d’Emprenedoria d’FP. Creiem en el valor i el talent de la formació professional, en la importància que té en el desenvolupament i creixement econòmic de les empreses de la nostra ciutat, i també en la necessitat de cooperar en xarxa per aconseguir aquest objectiu", assegura el regidor d'Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran.

Aquesta és una jornada organitzada per l’Ajuntament de Girona en col·laboració amb tots els centres d’FP de la ciutat, i compta amb la participació dels estudiants d’Arts Gràfiques de l’INS Santa Eugènia en l’edició de la imatge i del programa de la jornada. A més, l’acte estarà conduït per l’estudiant del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Assistència a la Direcció de l’INS Montilivi, Samia Ez Zaary.

La jornada, aquest any sense l’assistència de públic, tindrà lloc a l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona i es podrà seguir i recuperar el contingut a través del canal YouTube de l’Ajuntament de Girona.