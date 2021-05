L’Àrea d’Integració i Convivència de l’Ajuntament de Salt, amb motiu del Dia Mundial de la Diversitat Cultural pel Diàleg i el Desenvolupament, durà a terme diverses activitats demà, dia 21 de maig, sota el hashtag #SaltDiversa. En aquest sentit s’ha preparat material audiovisual que es podrà anar consultant a través dels canals de comunicació del consistori i que és un exemple de les accions d’acollida, mediació comunitària i promoció de la igualtat i la convivència, que es porten a terme a Salt, molt d’elles des de l’any 2007. El material ha estat preparat pels monitors del Juguem? Patis i Places, el Servei d’Atenció al Diàleg Interreligiós i el Servei de Primera Acollida.

L’objectiu de la jornada és, segons la tinent d’alcaldia i regidora de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Salt, Margarita de Arquer, "posar en valor els projectes i serveis que es duen a terme al municipi dirigits a l’atenció a la diversitat intercultural, la inclusió social i la convivència cívica”. De Arquer va afegir que “volem mostrar com des del consistori seguim apostant per a promoure espais de trobada on tothom, independentment de la seva procedència, es trobi ben acollit i respectat”.

Fa tres anys que Salt forma part de la xarxa de ciutats interculturals (RECI) que agrupa a ciutats compromeses amb l’impuls de polítiques de gestió de la diversitat basades en la promoció de la interculturalitat. Mostra d’això són les diverses iniciatives que s’han portat a terme des de l’Ajuntament adreçades a impulsar el diàleg intercultural.

En són un clar exemple el projecte socioeducatiu en medi obert Juguem?, que es desenvolupa en l’àmbit de la infància i els joves en l’espai públic o l’organització de la Setmana de les Religions al mes de novembre que, amb visites obertes als centres de culte de les principals comunitats religioses de Salt, serveix per a promoure el coneixement mutu, la convivència i la cohesió social.

Activitats per als més petits

Finalment, la celebració del Dia Mundial de la Diversitat Cultural d’aquest demà inclourà també activitats adreçades als més petits. A més dels Jocs del món que els monitors del Juguem? han preparat per a l’ocasió als diferents patis i places del municipi, el Museu de l’Aigua oferirà a les 18:00 hores una sessió de contes infantils sobre la diversitat sota el títol Contes del món a càrrec de Pepa Llobet.