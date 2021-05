L’Ajuntament de Sarrià de Ter ha col·locat sis trampes, repartides entre els diferents barris, per capturar vespes asiàtiques i acabar amb aquesta espècie invasora. Ho enfoquen com «un mostreig», per saber si cal fer una actuació. «Creiem que el nombre de vespes a Sarrià no és gaire alt, però preferim prevenir que curar», explica Àngel Antequera, coordinador de les àrees de Govern de l’Ajuntament.

Els recipients acabats d’instal·lar tenen un litre de capacitat i s’han penjat a uns tres metres d’altura, «perquè estiguin fora de l’abast de la gent». A dins, s’hi aboca una barreja elaborada a partir de suc de préssec, sucre, cervesa i vinagre. L’olor que desprèn el líquid atrau a tota mena de vespes que hi accedeixen a través d’uns forats cònics -que en permeten l’entrada i n’impedeixen la sortida-, però «la cervesa i el vinagre fan que no hi entrin les abelles».

La instal·lació s’ha decidit fer ara perquè «és el moment ideal, ja que les reines es mouen per buscar lloc per fer el rusc». Aquest desplaçament permet capturar-les «al vol» amb la resta de l’eixam.

Sarrià de Ter insta el veïnat a fabricar-se les seves pròpies trampes casolanes i l’esquer per capturar-ne als domicilis. «A l’estiu, com que plou poc, s’apropen a les cases per beure aigua i és un bon moment per atrapar-les», diu el coordinador. Sobre el mètode de fabricació, Antequera destapa: «Hi ha molts vídeos penjats a la xarxa que expliquen com fer-ho».