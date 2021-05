Unes 140 persones, entre entitats, sindicats, tècnics i afectats, han protestat aquest divendres davant de la subdelegació del govern espanyol a Girona per denunciar el "col·lapse" que pateix l'oficina d'estrangeria i reclamar més personal. Els assistents, que han tallat Jaume I durant prop d'una hora, han cridat consignes en contra de la llei d'estrangeria i han reclamat que s'ampliï l'atenció presencial, almenys, a dos dies la setmana per evitar que les persones afectades hagin de pagar "fins a 600 euros" per uns tràmits que haurien de tenir coberts. Els convocants també han volgut homenatjar la plantilla de treballadors de l'oficina, que està "sota mínims", entregant-los un ram amb 21 clavells –el nombre d'empleats que té-.

Protesta per la situació que des de fa anys arrossega l'oficina d'estrangeria de Girona i que, segons els afectats, s'ha agreujat arran de la pandèmia de la covid-19. Més d'un centenar de persones s'han concentrat davant de la subdelegació del govern espanyol per reclamar mesures per posar fi a aquesta situació. Els concentrats han lluït pancartes reivindicant els drets de les persones afectades i han cridat consignes com 'Stop abusos estrangeria', 'Cap persona és il·legal' o 'Prou retallades d'estrangeria'.

Entre les demandes, que han desgranat en un manifest, hi ha incrementar la plantilla de l'oficina, que actualment és de 21 persones. "21 persones per fer front a la tramitació dels expedients d'estrangeria de tota la província", han assegurat. En aquest sentit, han dit que si aquesta xifra es compara amb altres ciutats com Almeria, "amb un volum de feina similar, tenen una plantilla de 69 funcionaris".

Aquesta situació ha provocat, juntament amb la pandèmia, que l'atenció presencial s'hagi reduït a només un dia a la setmana. I això, segons els convocants de la protesta, implica que "la població estrangera tingui encara més restringits els seus drets". En relació a això, afirmen que la "bretxa digital" és encara molt gran i que obliga en molts casos a pagar per fer uns tràmits a través de gestors o graduats socials a uns preus "desorbitats".

A més, alerten que la manca de personal provoca que hi hagi acumulació d'expedients i que la tramitació "s'eternitzi". Per això, a banda de la petició de més personal, reclamen que "es regularitzi" el més aviat possible l'atenció presencial ampliant-la a "almenys" dos dies a la setmana, fins que s'augmenti la plantilla. També insten a permetre que puguin registrar les seves sol·licituds a la seu de la subdelegació per evitar que "hagin de pagar", a més d'habilitar un servei d'informació directa i presencial tres dies per setmana que també serveixi per recollir incidències.

Un ram simbòlic per als treballadors

Asseguren que la situació és insostenible. Però no només per als afectats sinó també pels treballadors, que "estan sota mínims". Per això, han entrat a la subdelegació per entregar-los un ram amb 21 clavells en senyal de suport.

Entre els assistents, hi havia afectats però també representants sindicals i tècnics i tècniques de Ciutadania de diversos ajuntaments i Consells Comarcals. Entre elles, la tècnica de Ciutadania de l'Ajuntament de Lloret de Mar, Verònica Rincón, que ha explicat que la seva tasca és tramitar els informes d'estrangeria que després els afectats han de presentar a l'oficina d'estrangeria. "A nosaltres, ens arriben les dificultats que tenen per accedir per entrar l'expedient, perquè presencial és pràcticament impossible", assegura.

Això implica que molts acabin pagant advocats o gestors a preus "d'entre 500 i 600 euros per un tràmit que per llei han de poder fer presencialment". Rincón també critica el retard en els terminis de tramitació. "Una persona que vol fer un arrelament pot estar gairebé un any per poder tramitar la seva targeta de residència, amb la qual cosa la persona que el vol contractar és impossible que esperi un any", explica la tècnica.

Rincón critica que tothom "miri cap a una altra banda" amb una situació que "fa anys que s'arrossega" i que "la pandèmia ha agreujat". "Amb la pandèmia s'ha triplicat o quadruplicat la problemàtica", assegura.

El Kalilu, originari de Gambia, és un dels afectats que ha participat a la protesta d'aquest divendres. Fa quatre anys que va arribar i afirma que fa un any i mig que intenta aconseguir els papers. "Tinc moltes dificultats perquè aquí sense treballar i sense papers és fatal", insisteix.