La secció quarta de l’Audiència de Girona va jutjar ahir un home acusat d’abusar sexualment de la seva neboda quan aquesta tenia 8 anys. Segons assegura la Fiscalia, els tocaments haurien tingut lloc en diverses ocasions entre el gener i l’abril de 2017, en un període de temps que l’acusat va viure amb la família de la víctima al seu pis de Salt.

Durant els mesos que va durar la convivència al pis hi vivien els pares de la víctima, el germà i l’acusat, que dormia al sofà. Segons l’escrit d’acusació de la fiscalia, «el processat anava a l’habitació de la menor cada diumenge a la nit aprofitant-se de la seva condició de parent i li efectuava tocaments per sobre i sota la roba amb l’objectiu de satisfer els seus desitjos sexuals».

L’acusat va negar haver fet cap tocament a la víctima, tot i que en un primer moment va dir que «no recordava» haver-ho fet. Davant l’escepticisme del fiscal, que li va fer repetir la resposta «tenint en compte que no és una cosa que sigui habitual de fer», i la petició del tribunal perquè fos més concret, el processat va acabar rectificant amb un «no» rotund.

«És la manera de parlar del meu representat», va justificar després el seu lletrat, Felip Puig.

A més, l’acusat va assegurar que sempre que passava temps amb la seva neboda «era en companyia d’algú, mai ens vam quedar sols». En canvi, la mare de la nena va dir que s’havia oferit diverses vegades a anar-la a buscar de l’escola.

Tant la família de la víctima com el mateix acusat van assegurar que sempre havien tingut una relació «bona», i que no hi havia antecedents que poguessin motivar el ressentiment de la menor cap al seu oncle. Per això, el processat no va saber trobar cap motiu que expliqui la imposició de la denúncia, però va assegurar que és una «invenció».

La seva mare va assegurar que no havia notat res d’estrany en el comportament de la nena, però que durant aquests mesos va tenir una fixació amb una capsa de cartró i que no entenia per què.

«No volia de cap manera que la llencés, i jo li deia que ja tenia moltes joguines i que no li venia d’una capsa de cartró», va relatar la mare. «I després em va explicar que la tenia al costat del llit per si s’havia d’amagar durant la nit per evitar que el meu germà la trobés», va explicar, visiblement emocionada.

La Fiscalia l’acusa d’un delicte d’abusos sexuals continuats, pels quals li demana 6 anys de presó i una indemnització de 10.000 euros. Per la seva banda, la defensa en demana l’absolució, però en cas de condemna sol·licita que se li apliqui una atenuant molt qualificada de drogoaddicció.

El judici ha quedat vist per a sentència.