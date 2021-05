El PSC a l’Ajuntament de Girona s’obre a un acord per aprovar els pressupostos municipals del 2021 si s’hi inclouen projectes en tres eixos: el social, el sostenible i un «pla de xoc» contra la inseguretat. La proposta socialista se sumaria als compte que els va presentar l’equip de govern, que consideren «continuïstes». La portaveu socialista, Sílvia Paneque, va defensar ahir, en roda de premsa, que «el moment exigeix màxima responsabilitat» i ara toca que la ciutat agafi una actitud de «lideratge i empenta». Per això també creuen fonamental l’articulació d’un projecte «clar» a Girona per optar als fons europeus Next Generation EU.

Els tres eixos, al detall

En primer lloc, des del PSC apunten a «combatre la pobresa» i tancar les «escletxes» socials a la ciutat. En aquest sentit, proposen l’impuls del programa «Girona, renovem els barris» per garantir l’habitabilitat i seguretat dels edificis, sobretot als punts on el parc d’habitatge està més deteriorat. I d’altra banda, volen un «pla especial per Font de la Pólvora» per sectoritzar i blindar de les diferents comunitats de veïns, acompanyat d’un programa social i de regularització dels comptadors de llum. Estimen que té un cost de 30.000 euros per cada comunitat.

En segon lloc volen un «canvi sostenible». Panque va detallar un paquet de mesures «eco», incloent: una clàusula ambiental com a condició en la contractació pública; alinear les polítiques municipals amb l’agenda europea 2020-2030; un programa d’horts urbans que s’engegui a la zona Est i la Creueta, afegint dos horts més cada any en altres llocs; optimitzar les rutes de recollida de residus; i més carrils bici integrats en calçada.

El tercer eix que proposen és un «pla de xoc» per «reduir la inseguretat» a Girona. Així, plantegen que s’incorporin 10 agents cada any a la Policia Municipal (per 10 agents calculen un cost de 0,5 milions d’euros), fins que el cos assoleixi els 170 agents que es recomana per la dimensió de la ciutat.

També reclamen la segona comissaria de Santa Eugènia, i recuperar el «programa d’educadors de carrer que s’havia eliminat» començant en alguns punts en què es perceben més actes relacionats amb l’incivisme.

Una «taula de govern»

En cas que el govern es mostri favorable a «desenvolupar aquestes línies de treball amb el PSC», la portaveu socialista va dir que demanaran «una taula de govern» amb l’equip executiu i els socialistes que es reuneixi periòdicament per participar en la consecució d’aquests objectius. Paneque ho va justificar recordant que el seu grup ha tingut «experiències anteriors» amb el govern on els acords «no s’acaben d’executar, i alguns ni tan sols s’inicien».