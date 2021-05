L’Ajuntament de Sant Gregori posa a disposició del Consell Comarcal del Gironès uns terrenys per poder acollir una planta de compostatge. Aquesta infraestructura, aprovada al ple municipal de maig, ha de servir per gestionar la fracció orgànica des de la seva recollida fins a obtenir-ne compost per a aplicacions en jardins, horts o zones verdes. Una gestió que fa anys que ja es fa des del Consell Comarcal, però que es preveu que augmenti amb la implantació de la recollida porta a porta.

La planta se situaria just al costat de la deixalleria de Sant Gregori, al polígon industrial de la Joeria, en uns terrenys de 2.929 m² de propietat municipal i qualificats d’equipaments comunitaris. «Amb aquests equipaments de proximitat es poden reduir els costos de tractament, de transport i obtenir el màxim retorn de cànon i obtenir un compost d’alta qualitat en benefici del territori», va explicar Quim Roca, alcalde del municipi, que va afegir que actualment no existeixen gaires plantes d’aquestes característiques a Catalunya.